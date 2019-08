EVENTO DESTACA A PRESENÇA FEMININA NA TECNOLOGIA, NESTE SÁBADO, 10

09/08/19 - 10:33:24

Neste sábado, 10, acontece a segunda edição do WoMakersCode Summit Nordeste. Por envolver dois pontos fortes de trabalho do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), a Tecnologia da Informação e Comunicação e a Mulher, a gestora de TI do Parque e também presidente da Associação de Gestores de TI de Sergipe (CIO-SE), Carla Almeida, vai bater um super papo sobre Qualidade e Testes de Software.

Além dessa, vão rolar várias palestras com outras mulheres de destaques na TI em Sergipe e no país, como Dani Monteiro (Microsoft MVP) e Bianca Ximenes (GDE). É a partir das 8h30, na Faculdade Estácio (Rua Teixeira de Freitas, 10, b. Salgado Filho). O link para as inscrições está disponível no site do SergipeTec(.org.br).

Carla Almeida é mestra em Ciência da Computação, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Possui MBA em Gerência de Projetos e graduação em Sistemas de Informação. Atualmente, é gestora de TIC do SergipeTec e presidente do CIO-SE. Tem experiência na elaboração e gerenciamento de projetos na área de TIC, com ênfase em Desenvolvimento de Software, Testes de Software, Model Driven Testing, Model Driven Development e Qualidade de Software. Atuou como professora no ensino superior na área Engenharia de Software.

Por Flávia Nunes