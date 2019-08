Gilmar e a pré-candidatura

Não há candidatura certa neste momento, que não seja a do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) para a reeleição. O outro que surge com mais frequência é o do deputado e radialista Gilmar Carvalho (PSC). O nome dele circula como se estivesse em pré-candidatura, e as pesquisas mostram que ele pode chegar lá, mesmo em uma ‘fotografia’ distante do fato. Hoje o problema de Gilmar é de partido. Ele quer deixar o PSC, mas não encontra janela para isso. Dependeria de uma expulsão, mas o seu partido recusa a fazê-lo por receio do olho vigilante do próprio TSE. As condições para a disputa estão definhando cada vez mais.

No meio da noite de ontem uma informação circulou no fundo “mais profundo” dos bastidores da política em uma qualificada emissora de TV, a Atalaia. Segundo fonte bem avisada, o apresentador do programa ‘Cidade Alerta’, Gilmar Carvalho, teria se reunido com a direção da TV e comunicado que não seria mais candidato a prefeito de Aracaju. Assim mesmo. Pelo menos seis pessoas que conversaram com o colunista disseram que a informação que ocorria era a de que Gilmar continuaria sem fazer o ‘Cidade Alerta’. E a razão seria o anuncio da pré-candidatura.

A partir daí choveu mensagens no WhatsApp do radialista, à busca da verdade sobre essa notícia, porque só ele poderia responder – ou os diretores da TV-Atalaia. Muitas tentativas de contato, inclusive por telefone. Nenhum naco de resposta e quando o silêncio predomina no desenvolver da notícia [o Gilmar sabe disso] o fato pode ser verdade, sem interesse na divulgação… Ainda. Na TV houve comentários de que o deputado havia antecipado muito a possibilidade de ser candidato, o que fez a emissora solicitar o seu afastamento do ‘Cidade Alerta’, onde criou o seu slogan “pé-pé-pé”.

Não há confirmação dessa sua decisão política, o que deve acontecer hoje. Ou a negação do fato. Mas, pela forma como foi divulgada, também não inspira uma mentira. As antecipações de candidaturas sempre provocam surpresas, porque no trato das composições surgem empecilhos que frustram desejos, mesmo quando eles dão sinais de que tudo dará certo. A questão partidária é muito complicada e a saída de um programa com boa audiência na TV repercute no eleitorado.

Lógico que tudo isso precisa da confirmação do deputado Gilmar Carvalho, que ainda pode admitir chance real de chegar ao comando de Aracaju.

Problema grave

A maioria dos Estados brasileiros está com problemas graves para pagamento da folha dos servidores, exatamente em razão da Previdência. A situação é grave e precisa de solução via reforma.

*** Minas Gerais, por exemplo, vem pagando os salários parcelados já há anos.

Uma missão difícil

Caso não seja aprovada a PEC no Senado para assistir os Estados em relação à Previdência, a situação pode ficar insuportável e poderá comprometer a folha.

*** Pagar salários em dia passa a ser uma missão difícil, o que pode provocar reações de servidores pelo Brasil.

Estado fará reforma

Sobre a dificuldade dos Estados em pagar a folha mensal em razão da Previdência, o deputado federal Luís Mitidieri (PSD) disse que nesse caso, cada Estado fará a sua reforma.

*** – Sergipe, por exemplo, o governador Belivaldo Chagas já avisou que, caso isso ocorra, enviará proposta de reforma para a Alese, disse o deputado.

Rogério e a reforma

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que os debates sobre o texto da reforma são fundamentais para garantir o direito dos cidadãos à aposentadoria.

*** Rogério falou em entrevista coletiva sobre a chegada da reforma no Senado.

Total abandono

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) faz uma crítica: Aracaju vive um total abandono, com problemas diários permanentes e o prefeito Edvaldo Nogueira resolve mais uma vez viajar de férias em menos de 90 dias.

*** – É muita falta de noção com o tamanho da responsabilidade que é governar a nossa capital, reclamou Valadares.

Assuntos pessoais

Edvaldo Nogueira deixou bem claro que estava viajando para tratar de assuntos pessoais e até mandou descontar em folha os cinco dias que passará ausente.

*** – A administração está em ordem e não há nenhum grave problema que impeça o prefeito de se ausentar por cinco dias, disse um dos seus assessores.

Foto sem movimento

Por volta das 15 horas, o médico Samarone publicou foto de Aracaju sem movimento: “sabem por que a cidade está parada?” E respondeu: “para mostrar serviço! O recapeamento da Prefeitura só funciona na hora do rush”.

*** As 18 horas Samarone publica nova foto e diz: “esse engarrafamento foi para tapar um buraco na entrada da Francisco Porto! Vocês estão à quantos dias só na frente do Iate”?

Sobre recapeamento

O presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, sugeriu: “Menos Samarone! E explicou: “o recapeamento trabalha durante todo o dia. Nas ultimas semanas, devido às chuvas, o recapeamento ficou paralisado”.

*** – Agora, com este tempo, é necessário trabalhar todo o momento”, explicou.

De volta à rotina

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) já voltou à rotina normalmente, desde quarta-feira, quando participou da votação da reforma da Previdência.

*** Ontem, por exemplo, Valdevan recebeu em seu gabinete o prefeito de Propriá, ‎Iokanaan Santana (‎PSB‎).

*** Os advogados de Valdevan, entretanto, estão cuidando do processo junto ao STF.

Segundo colocado

O Ranking FSB Influência Congresso aponta a importância dada por deputados e senadores às redes sociais com crescimento do volume de acessos.

*** Em Sergipe quem está no ranking é o deputado Laércio Oliveira (PP) o segundo colocado é Valdevan Noventa (PSC). Quem acredita?

João Daniel não vai

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado João Daniel, não vai a Recife para a reunião da legenda de todo o Nordeste, O senador Rogério Carvalho também não vai.

*** João Daniel virá a Sergipe para cumprir calendário regional. Ele é candidato à reeleição pelo PED (Processo de Eleições Diretas) do PT.

Inaldo não vai ao PP

O prefeito de Socorro, padre Inaldo (PCdoB), não vai se filiar ao Partido Progressista. Ele foi convidado pelo presidente regional do PP, deputado Laércio Oliveira.

*** O PP ficou animado com a possibilidade de ter Inaldo em seus quadros, mas ele preferiu seguir o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

PRB discute Glória

O PRB marcou reunião para a próxima semana em Nossa Senhora da Glória, para falar sobre as eleições municipais do próximo ano.

*** O PRB quer buscar o fortalecimento com o vereador de Aracaju, Dr. Manuel Marcos, e o ex-deputado Jairo Santana, para a formação de uma chapa à sucessão municipal.

Jogada de mestre

A indicação do ex-vereador Dadá (PSC), atual 1º suplente de vereador, para o cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer (Semel), de São Cristóvão, foi do PDT do vice-prefeito Adilson Jr.

*** Ontem, o prefeito Marcos Santana (MDB) fez uma “jogada de mestre”: nomeou o vereador Irmão Gibson (PSC) como Secretário Municipal de Assuntos Parlamentares.

*** E aí o Dadá assumirá o mandato de vereador no lugar de Irmão Gibson (PSC), o qual se licenciou para ocupar o cargo de secretário municipal.

Usa cota pessoal

Nesse caso, o prefeito Marcos Santana indicará uma outra pessoa de sua cota pessoal para o cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer .

*** O PDT, em tese, perde o comando da Secretaria, ficando apenas com uma Pasta, que é a Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais. Um detalhe: essa Secretaria não faz nada.

Um bom bate papo

Vem novidade – Clóvis Silveira (PSC) avisa: para quem quer viver de perto os bastidores da política. Em breve, teremos novidades?

Maltratam mais pobres – O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que ações do novo governo maltratam os mais pobres.

É candidato – O ex-senador Almeida Lima (PV) insiste que será candidato à Prefeitura de Aracaju, embora venha mantendo isso em discrição.

Sem aumento real – Salário mínimo de 2020 foi definido em R$ 1.040,00. Para entrar em vigor, medida precisa ser validada por deputados e senadores em sessão conjunta.

Mantém silêncio – Edvaldo Nogueira é candidato à reeleição, isso ele não precisa anunciar, mas não pensa em falar sobre composição política tão cedo.

Nosso erro – O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM) disse ontem que “Bolsonaro é produto do nosso erro”.

Sobre reforma – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) diz que agora é trabalhar pela aprovação de uma reforma tributária.

Sinais de mudanças – De um emedebista pessimista: o partido dá sinais de divergências internas e pode haver mudanças para outras siglas.

Bajular políticos – Cláudio Dantas sugere: Parem de bajular políticos e apenas cobrem seu voto. As vagas de bajuladores já foram preenchidas.