Governador dialoga com representantes dos delegados

09/08/19 - 11:10:56

O governador Belivaldo Chagas reuniu-se, nesta quinta-feira (08) com representantes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) para dialogar sobre reivindicações da categoria, especialmente no que diz respeito à reestruturação das carreiras da Polícia Civil.

Belivaldo explicou aos delegados que o governo vem trabalhando para ajustar as contas do Estado, apesar das dificuldades enfrentadas pela gestão estadual, como ocorre em todo o país. “Não ficamos parados desde que assumi. Estamos diminuindo despesas e buscando trabalhar com eficiência, porém os estados ainda dependem muito de Brasília, da postura e ações do governo federal. Respeito todas as categorias. Reconheço que conseguimos melhorar a segurança pública, muito por estamos investindo na área e trabalhando em conjunto, gestores, delegados, policiais civis, policiais militares e todos os que fazem a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). Mas não posso abrir mão de ser transparente, gosto de conversar, dialogar, mas gosto, acima de tudo, de ser sincero. Fica o compromisso de que estarei sempre disponível para conversar. Se for pra sentar de novo com vocês, sentarei. Mas não vou assumir compromisso que não posso cumprir. Preciso de recurso financeiro para Sergipe avançar, para fazer girar a economia, gerar renda ou a gente não vai sair dessa situação atual, porque, há um bom tempo, tudo está girando em função da máquina administrativa”, enfatizou o governador.

Ficou decidido que uma comissão de representantes das categorias da Policia Civil e do governo atuarão na busca de um consenso a respeito dos pleitos apresentados. “Foi uma reunião muito produtiva, estamos muito felizes pela gentileza do governador de nos receber diante de tantos compromissos, ele que tem recebido todas as categorias. O diálogo foi muito bom, o governador expôs a situação do Estado e nós sabemos que a situação realmente é difícil. Nossas demandas são referentes à reestruturação da carreira. O governador determinou a formação de uma comissão, que se reunirá com o representante das entidades interessadas”, pontuou o presidente da Adepol/SE, Isaque Cangussu.

Participaram da reunião os secretários de Estado da Segurança Pública, João Eloy, e da Administração, George Trindade; a superintendente executiva da Sead, Lucivanda Nunes; a delegada geral da Polícia Civil, Katarina Feitosa, e os delegados Adelmo Pelágio, Tarcísio Tenório, Flávia Félix, Hildemar Rios e Samuel Oliveira.

ASN

Foto Marco Vieira