Governo do Estado fará novas parcerias com a Codevasf, informa Belivaldo

09/08/19 - 06:03:42

Para o governador, a intenção é somar forças e conhecimento em busca de recursos e para a efetivação de projetos em áreas de atuação comuns, como infraestrutura, saneamento e irrigação

O governador Belivaldo Chagas visitou, na manhã desta quinta-feira (08), a sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em Sergipe (Codevasf). Com o objetivo de estreitar o relacionamento do governo de Sergipe com a empresa pública, Belivaldo dialogou com o superintendente do órgão, César Mandarino, sobre possíveis parcerias e ações em benefício da população de Sergipe. Os secretários de Estado geral de Governo, José Carlos Felizola, e da Saúde, Valberto Lima e o deputado estadual Jeferson Andrade também participaram do encontro.

Para o governador, a intenção é somar forças e conhecimento em busca de recursos e para a efetivação de projetos em áreas de atuação comuns, como infraestrutura, saneamento e irrigação. “É importante para o governo de Sergipe estreitar essa parceria, principalmente por meio de órgãos como a Cohidro e a partir de discussões sobre barragens e barreiros, dos quais fomos informados que a Codevasf já tem vários projetos. Pedi mais informações ao superintendente para conhecermos as áreas destes possíveis projetos e, aos poucos, estando dentro das nossas possibilidades e alinhado a planos que já pretendíamos realizar também, a gente possa disponibilizar os recursos. Pois o que a gente quer é ver a ação acontecer lá na ponta, seja via governo do Estado ou Codevasf.

Vamos buscar as condições para que isso aconteça, pois são ações que vão fazer com que a população saia ganhando. Temos hoje uma nova Codevasf e estou feliz de estar aqui hoje nesta visita”.

A 4ª superintendência regional, a partir da Lei 13.702/2018, passou a atuar nos 75 municípios de Sergipe. Anteriomente, a área de atuação tinha como foco os 28 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Segundo César Mandarino, a Codevasf já conta com a parceria de órgãos estaduais como Adema e Deso e com a ampliação da área de atuação da empresa, a Companhia pode trabalhar junto com o governo em todos os municípios sergipanos. “São parcerias fundamentais para o bom andamento de alguns segmentos. Então, a visita do governador aqui é de fundamental importância, porque esse estreitamento de relações vai fazer com que esses projetos possam ser discutidos aqui, captados recursos em Brasília, e que chegue à população sergipana. São projetos como barreiros, que precisa de recursos, e o próprio Canal de Xingó e outras ações comuns à Codevasf, governo federal e governo estadual”, pontuou o superintendente.

O superintendente da Codevasf em Sergipe aproveitou a ocasião para informar que, dentro de 30 dias, a responsabilidade dos custos da parte elétrica da EB100 do Jacaré-Curituba será transferida para a Codevasf.

Foto: Marco Vieira