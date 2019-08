HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO INTERIOR DO ESTADO

09/08/19 - 08:21:22

A execução de um rapaz de 20 anos, deixou os moradores de povoado assustados

As informações são de que Gabriel dos Santos Soares, 20 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (09), no povoado Brandão, município de Gararu.

Gabriel estava em sua residência em companhia de amigos, quando foi surpreendido por quatro homens encapuzadas que chegaram, ordenaram que as pessoas saíssem do local e em seguida efetuaram vários disparos contra a sua cabeça.

A polícia não tem até o momento a motivação do crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), foi acionada e recolheu o corpo.