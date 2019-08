LAÉRCIO DESTINARÁ RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA EM SE

09/08/19 - 06:26:34

Na semana em que se comemora os 13 anos da Lei Maria da Penha, a juíza Coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Rosa Geane Nascimento, esteve no gabinete do deputado federal Laércio Oliveira para solicitar recursos de emenda parlamentar para a construção em Sergipe da Casa da Mulher Brasileira. A delegada Daniele Garcia, que atualmente atua na Diretoria de Ensino e Estatística da Senasp, no Ministério da Justiça, também participou da reunião e considerou a iniciativa muito importante, em função do grande número de casos de violência contra a mulher.

A Casa da Mulher Brasileira será um espaço de acolhimento e atendimento humanizado e tem por objetivo geral prestar assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias. A Casa vai atuar em parceria com serviços especializados da rede de atendimento como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher/DEAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Casa Abrigo, Defensoria Especializada, Centro Judiciário da Mulher/TJDFT e Promotoria Especializada/MPDFT.

“Há dois anos, aproximadamente, houve a doação de um terreno para esse fim e também algumas articulações para a criação da casa. Nós retornamos as discussões sobre esse projeto porque entendemos que é muito importante e o melhor ao atendimento à mulher vítima. A Casa da Mulher reúne todos os órgãos no mesmo local e facilita o acesso da mulher aos órgãos, equipamentos e serviços”, explicou Rosa Geane.

O deputado Laércio disse que vai ajudar a buscar mais recursos para a construção da casa por considerar importante que os serviços de atendimento às mulheres estejam concentrados em um só lugar. “Elas poderão receber em um mesmo local atendimento de psicólogos especializados, assistentes sociais, encaminhamentos para atendimentos na própria casa, além de estrutura que acompanha as diversas etapas pelas de atendimento nesse processo”, explicou Laércio.

Fonte e foto assessoria