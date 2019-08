Mais de 1700 alunos participarão de aulões do Pré-Universitário neste sábado, 10

09/08/19 - 13:31:23

Com o objetivo de preparar os estudantes da Rede Estadual de Ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontecerão dois aulões do programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe, neste sábado, 10, um no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro; e outro no Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, ambos das 8h às 13h.

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, a expectativa é de que 700 estudantes participem em Nossa Senhora do Socorro, e 1.000 estudantes em Nossa Senhora da Glória. “Toda a estrutura já está devidamente montada para recepcionar os nossos estudantes, a contento como nos cabe: apostilas, alimentação e equipamentos de áudio e vídeo. Eles terão todo o acolhimento da equipe do Dase, com lanches, kits e material pedagógico”, explica, Eliane Passos.

Os eventos contarão com professores das diferentes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Redação, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Esses docentes irão desenvolver as atividades de forma dinâmica e estimuladora.

Os aulões têm como público-alvo os estudantes que farão o Enem e estão matriculados no Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, alunos do Ensino Médio da Rede Estadual ou de qualquer etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Os alunos têm a oportunidade de participar de uma revisão de forma mais dinâmica e diferente, com uma pedagogia atrativa para eles. Os aulões são uma ação contínua, e o material específico para o Enem é produzido pelos professores do Pré-universitário e equipe do Dase”, ressalta Passos.

Foto Maria Odilia