NAT realiza recrutamento de Técnicos em Enfermagem

09/08/19 - 16:05:55

Serão distribuídas 20 senhas e dez técnicos serão selecionados

Na próxima terça-feira (13), o Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (NAT/Seit), em parceria com a Cooperativa Domiciliar Sergipana (Coopeds), realiza uma nova leva de seleção pata Técnicos em Enfermagem. A partir das 07h, serão distribuídas 20 senhas e dez técnicos serão selecionados. Em paralelo, também serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e testes de glicemia para todo o público.

De início, o candidato é submetido a uma prova teórica e, caso seja selecionado, é chamado para uma conversa, abordando especificidades sobre procedimentos. Já na quarta-feira (14), será iniciado o treinamento com os candidatos escolhidos. Depois, o candidato passa por uma prova prática para por em exercício os assuntos aprendidos. O NAT fica na Rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José, em Aracaju.

Segundo a gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, Éricka Menezes, a seleção será para vagas de atuação em ‘home care’ (atendimento domiciliar). “E para que o cadastro seja feito no NAT Matriz ou em qualquer outro Núcleo do Estado, é necessário que os usuários e os outros candidatos apresentem um documento de identificação com foto, carteira de trabalho, o currículo, comprovante de residência, e no caso específico de enfermagem, é necessário levar certificado de técnico”, completou.

A enfermeira e coordenadora do Coopeds, Izabela Andrade, avaliou a oportunidade como proveitosa e tranquilizou os candidatos que não forem selecionados. “Quem participar da seleção no dia 13 e não for aprovado, pode vir em outros recrutamentos para participar novamente, pois guardaremos os currículos em nosso banco dados para os próximos meses. É importante que o técnico chegue cedo para garantir a sua senha”, alertou.

Foto: Pritty Reis