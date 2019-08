Nota sobre suspensão do processo seletivo de Maruim

09/08/19 - 05:25:08

A Prefeitura de Maruim esclarece que não foi notificada, oficialmente, pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em relação a medida cautelar, que tem como objetivo a suspensão do Processo Seletivo Simplificado (PSS) através do Edital nº 01/2019, que ofertou vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Após a notificação oficial, o Município acionará a Procuradoria para adotar as medidas necessárias e garantir a legalidade do PSS. O edital foi amplamente divulgado em veículos de comunicação da imprensa falada, escrita e televisiva, além da divulgação nas redes sociais, que resultaram em 1.984 inscrições durante os dias 1º e 02 de agosto.

A empresa sergipana, Síntese Consultoria e Assessoria, tem experiência na realização de outros processos seletivos e está apta a realizar esta atividade conforme código de atividade econômica.

Prefeitura de Maruim

Assessoria de Comunicação Social