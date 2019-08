Novos voos transportarão quase 20 mil passageiros por mês no Aeroporto

09/08/19 - 16:47:06

O trabalho do Governo de Sergipe em atrair novos voos para o Aeroporto Santa Maria, através da redução da alíquota do ICMS, está encurtando o tempo de viagem dos passageiros e atraindo infinitas possibilidade para o turismo no Estado. Nesta semana, teve início a rota Aracaju/Salvador e Salvador/Aracaju, implementada pela Azul Linhas Aéreas, com uma frequência de seis vezes na semana.

O voo 5300 tem capacidade para 146 passageiros que viajam em um avião Embraer 195. A partida do Aeroporto Santa Maria acontece às 4h e chega ao Aeroporto Dep. Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, as 4h50. Na rota contrária, a saída de Salvador acontece as 00h15 e o desembargue em Aracaju é por volta das 1h05. Nestes dois voos são transportados quase 300 ocupantes por dia, somados pela frequência de seis vezes na semana, serão 1.752 pessoas por semana e mais de 7 mil passageiros ao longo do mês.

Uma nova rota que entrará em operação ainda no mês de agosto, realizada pela Gol Linhas Aéreas, será o destino Aracaju/São Paulo e São Paulo/Aracaju. Desta vez, a companhia utilizará um Boeing 737/800, com capacidade para 180 passageiros por três dias na semana. Se contarmos com partidas e chegadas, serão 360 ocupantes por dia, somados por três serão 1.080 pessoas por semana e 4.320 passageiros a mais passando pelo aeroporto da capital no mês.

As boas notícias para o turismo sergipano não param por aí. A partir da segunda quinzena de agosto, a Azul Linhas Aéreas começará a vender das passagens para o voo direto de Aracaju com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O trecho entrará em operação no mês de dezembro ampliando as possibilidades de viagens e diminuindo os custos com as passagens. De acordo com a Infraero, existem duas possibilidades de aeronaves para este trajeto, um avião Airbus A320, com capacidade para 180 ocupantes, ou o Embraer 195, com capacidade de 146 passageiros.

Entusiasmado com as boas notícias para o turismo em Sergipe, o atual gestor da pasta destacou o decreto como uma ação consciente em favor do estado. “O esforço de diminuição da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação é uma determinação do governador Belivaldo Chagas em direção ao desenvolvimento do setor turístico do Estado”, salientou Sales Neto.

Decreto

Conforme decreto assinado no dia 1º de julho, o cálculo de incidência do ICMS sobre o querosene de aviação ganhou três faixas de tributação. A alíquota que era de 18%, agora será de 12%, 7% e podendo chegar até 5%. Para isto, a empresa deverá possuir três ou mais voos partindo de Aracaju, com frequência de no mínimo cinco vezes por semana.

Informações e foto ASN