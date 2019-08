Palanques legislativos

De olho nas eleições de 2020, deputados e vereadores estão transformando as tribunas dos legislativos em palanques eleitorais. Na Assembleia, quem mais faz uso deste expediente é o pré-candidato a prefeito de Aracaju, deputado Rodrigo Valadares (PTB). O petebista só enxerga defeitos na administração da capital e, mesmo quando não os encontra, espalha fake news para desgastar o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Pior do que na Assembleia, é na Câmara da capital. Pensando na reeleição ou na chance de disputar a prefeitura, a maioria dos vereadores usa a tribuna para exaltar os próprios feitos e, naturalmente, descer a lenha nos adversários. E olhe que ainda estamos a mais de um ano das eleições. Portanto, quando 2020 chegar, o povo que se lixe com seus problemas, pois as tribunas dos legislativos serão usadas exclusivamente como palanques eleitorais. Só Jesus na causa!

Briga paroquial

Mais de sete meses após ter tomando posse, finalmente o deputado Ibrain Monteiro (PSC) botou a boca no trombone. E o fez não para defender o povo, mas para alimentar uma briga paroquial. Segundo o parlamentar, seu pai e prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), foi traído pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). A raiva de Ibrain é porque ao assumir a prefeitura, a vice Hilda Ribeiro (SD) deu um chega pra lá na família Monteiro. Misericórdia!

Banco dos réus

O Tribunal Regional Eleitoral julgará, quinta-feira próxima, o processo contra o deputado estadual Talysson de Valmir (PR). Tendo como relator o desembargador Diógenes Barreto, ação movida pelo Ministério Público denuncia que o parlamentar fez uso político da Prefeitura de Itabaiana. Talysson é acusado de ter vinculado os símbolo, slogan e a cor de sua campanha à publicidade da gestão do pai Valmir de Francisquinho (PR). O deputado também teria se beneficiado com os atos públicos promovidos pelo prefeito durante a campanha eleitoral. Danôsse!

Marré deci

Sergipe ocupa a sétima posição entre os estados que desrespeitam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), a folha de pessoal consome 63,7% do que é arrecadado pelo governo sergipano. E por que se diz que a despesa com o funcionalismo só compromete 48% a 49%? Zezinho explica: “Para escamotear a verdade, tiraram do calculo o Imposto de Renda retido na fonte, os gastos com inativos, fundações e organizações sociais”. Homem, vôte!

Corda bamba

O Tribunal de Contas de Sergipe deu 15 dias para o conselheiro Clóvis Barbosa justificar porque não deve ser substituído no Pleno daquela Corte pelo conselheiro afastado Flávio Conceição. Este quer se desaposentar, depois de ter sito inocentado da acusação de meter a mão grande no dinheiro do povo. Após a apresentação da defesa, será marcado o dia para os conselheiros decidirem se Barbosa cederá a vaga para Conceição. Tem gente apostando uma lata de doce de leite como Clóvis será jogado pela janela do TCE sem dó bem piedade. Marminino!

Boquinha ameaçada

E o Ministério Público quer desempregar a jovem Polyana Ribeiro, irmã do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Segundo o MP, por ser cunhada da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), a moça não pode continuar no bem bom como secretária municipal da Saúde. Caso Polyana não seja exonerada, o Ministério Público ameaça mover uma ação de nepotismo contra a prefeita, porém esta jura que a nomeação da cunhada querida respeitou todos os trâmites legais. Então, tá!

Deixou a TV

São fortes os comentários dando conta que o radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) teria deixado a TV Atalaia. Desde ontem, o programa Cidade Alerta, antes comandado por ele, passou a ser apresentado pelo jornalista Diego Barros. A pré-candidatura de Gilmar a prefeito de Aracaju pode ter sido o motivo para seu desligamento da emissora da Colina do Santo Antônio. A conferir!

Na terrinha

Os presidentes de Assembleias do Nordeste participam hoje, em Aracaju, do 5º Encontro de Presidentes de Legislativos. Na pauta, a reforma da Previdência, Pacto Federativo e saneamento básico. O encontro também debaterá sobre o consórcio dos estados nordestinos, cuja efetivação depende de aprovação pelos Legislativos. O evento acontecerá no plenário da Assembleia, centro de Aracaju. Prestigie!

Deixando o ninho

O PRB quer adquirir o passe político do vereador aracajuano Manoel Marcos (PSDB). Ontem, os pastores Heleno Silva, Jony Marcos e Eduardo Lima convidaram o tucano para se filiar ao PRB. Os três evangélicos ofereceram a Manoel Marcos apoio irrestrito do partido se ele decidir disputar a prefeitura de Nossa Senhora das Glória. O vereador ouviu o convite e prometeu estudá-lo, pois anda mesmo querendo deixar o ninho tucano. Vixe!

Crista da onda

De um bebinho, sobre o prefeito interino de Aracaju, vereador Nitinho Vitale (PSD), um velho amante do surf: “Quando retornar da viagem ao exterior, Edvaldo Nogueira receberá a prefeitura na crista da onda. E não poderia ser diferente, pois a capital está sendo administrada por um surfista da melhor qualidade”. Pode, uma coisa dessa?

