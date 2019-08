PARLANORDESTE: DEPUTADO DA PB PEDE UNIÃO DA CLASSE POLÍTICA DO NORDESTE

09/08/19 - 13:00:20

Durante o 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste (ParlaNordeste), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e vice-presidente do ParlaNordeste, Adriano Galdino (PSB), destacou que a classe política deve se unir para, juntos, enfrentar a desigualdade do Nordeste que existe desde o império.

O evento que aconteceu nesta sexta-feira, 09, no plenário Deputado Pedro Barreto de Andrade da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) reuniu deputados dos estados do Maranhão, Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia, Piauí e Sergipe.

De acordo com o vice-presidente do ParlaNordeste, Adriano Galdino, as regiões Sul e Sudeste sempre receberam grandes investimentos criando diferenças regionais profundas com a construção de melhores estradas; hospitais, universidades e escolas técnicas públicas porque o Nordeste sempre esteve dividido.

“Sou a favor do bom serviço e da união! Só conseguiremos respeito e ser tratado com respeito pelo Governo Federal se a classe política estiver unida em defesa do nosso povo e da nossa gente. Não podemos aceitar que sejamos discriminados, como sempre fomos, e ficarmos calados. Está na hora de a gente reagir e essa reação só será eficiente se estivermos unidos”, alertou.

Ainda durante pronunciamento, Adriano Galdino, destacou que os subsídios pagos para grandes empresas se instalarem nas regiões Sul e Sudeste, também são pagos pelos nordestinos.

“Precisamos nos unir e nos fortalecer para fazer esse enfrentamento para o povo nordestino e para o Nordeste daquilo que é de direito. Não queremos um centavo de ninguém e, sim, o nosso direito que está sendo negado ao povo nordestino desde o tempo do império”, finalizou.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões