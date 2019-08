PETROBRAS ANUNCIA AS MUDANÇAS EM POLÍTICA DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA

09/08/19 - 15:12:08

A partir de agora reajustes passam a ser realizados sem periodicidade definida; App ajuda consumidor a encontrar o botijão mais barato

Na última segunda-feira (5), a diretoria executiva da Petrobrás divulgou algumas mudanças em sua política de preços do gás de cozinha. A partir de agora será adotada como referência o preço de paridade de importação. Com a mudança, o valor para o botijão de 13 kg terá o acréscimo dos custos de frete marítimo, transporte interno e uma margem para riscos da operação.

Outra mudança anunciada é que os reajustes passam a ser realizados sem periodicidade definida, como ocorre com a gasolina e o diesel, e terão como base as condições de mercado. Desde janeiro de 2018, o valor do botijão de gás de até 13 kg considerava a média móvel de cotações dos últimos 12 meses e os reajustes aconteciam a cada três meses.

Apesar das alterações, a Petrobrás garante que continuará atendendo à resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que determina que os consumidores residenciais devam pagar preços inferiores aos praticados para os demais usos ou acondicionados em recipientes de outras capacidades. “Os preços do GLP industrial/comercial e do residencial envasado em botijões de até 13 kg (P13) passam a ter um alinhamento maior, embora mantido o atendimento à Resolução 4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)”, afirma o comunicado.

Também nesta segunda-feira, entrou em vigor o novo preço do gás de cozinha. Agora, o valor do botijão de 13 quilos vendido nas refinarias às distribuidoras passa de R$ 26,20 para R$ 24,06. Entretanto, para o consumidor, esta redução pode não ser tão significativa, pois as distribuidoras ainda devem incorporar o valor de impostos (ICMS, PIS/Pasep e Cofins) e outros custos já que possuem liberdade para a prática de preços.

Por conta desta autonomia, muitas vezes os valores podem variar bastante em revendas localizadas na mesma região e, para driblar estas diferenças sem correr risco de comprar produtos clandestinos, a tecnologia é uma grande aliada. Um ótimo exemplo disso é o aplicativo Chama, que permite que consumidores encontrem gás de revendedores credenciados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) pelo melhor preço e próximo de suas casas.

Através da ferramenta é possível constatar que na região de Santana, Zona Norte de São Paulo, o preço pode do botijão de cozinha ter grande variação: entre R$ 64,89 e R$99, uma diferença de cerca de 52%. Já na Vila Missionária, Zona Sul, o preço varia entre R$63 e R$84, diferença de 33%.

“O Chama estimula a competitividade entre os revendedores, o que tende a levar uma diminuição do preço médio. E claro, a possibilidade do consumidor visualizar quanto cada um cobra em uma única tela, deixa a escolha pelo menor valor muito mais fácil. Para se ter ideia, a diferença de preços praticados entre um revendedor e outro pode chegar a mais de 50%.” Afirma Otávio Tranchesi, diretor de marketing do Chama.

Saiba como economizar

Disponível no Google Play e na App Store, o Chama foi lançado em novembro de 2016, criado para suprir a necessidade de trocar um botijão de gás de forma rápida e prática priorizando a economia, com informações claras para o consumidor.

Para utilizar a ferramenta, basta inserir seu endereço e rapidamente são listados os revendedores que atendem a região, a marca vendida, o preço, o tempo estimado de entrega com base na distância e a avaliação de outros clientes.

Outra funcionalidade do aplicativo é permitir que o consumidor acompanhe o status de seu pedido e, no caso de dúvidas, possa entrar em contato imediatamente com o atendimento do Chama.

Pensando no bem estar do bolso do consumidor, os especialistas do aplicativo Chama elencaram sete dicas simples e eficazes para economizar no gás.

1 – Atenção com as chamas: Se elas surgirem amareladas ou alaranjadas, é sinal que os bocais não estão funcionando devidamente – o que implica no maior gasto de gás. O ideal é que as chamas sejam azuis.

2 – Use a tampa da panela: O preparo de pratos como macarrão, por exemplo, permite que o cozimento seja feito com o fogo desligado ao usar a tampa. Para isso, basta deixar a água ferver, adicionar a massa, desligar o fogo e tampar.

3 – Forno fechado e cheio: Abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás. Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo.

4 – Janelas fechadas na cozinha: Correntes de ar diminuem a potência das chamas e, assim, aumentam o tempo necessário de cozimento. Por isso, na hora de cozinhar, feche portas e janelas.

5 – Use a panela de pressão: Se a receita permitir, não se acanhe e faça uso da panela de pressão. Além de mais econômica, ela acelera o cozimento e potencializa o tempero dos alimentos.

6 – Corte em pedaços menores: Alimentos cortados em partes pequenas cozinham mais rápido, fazendo com que o gás seja menos utilizado.

7 – Celular na mão: Acabou o gás? Não esquente e use o aplicativo Chama, que é gratuito, para descobrir o melhor preço no seu bairro. Sua carteira agradece.

Sobre o Chama

Disponível no Google Play e na App Store, o Chama é um marketplace que conecta revendedores de botijões de gás a clientes. Lançada em dezembro de 2016, a empresa reúne em um único ambiente mais de 2.000 revendedores regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em apenas alguns cliques o usuário pode solicitar o serviço oferecido pela empresa e escolher o fornecedor que mais lhe agradar – selecionando informações como: valor cobrado, tempo de entrega e marca do produto. O serviço está presente em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Por Mariana Mimoso

Fonte Digital Trix