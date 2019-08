Polo do centro-sul, Lagarto sediou o lançamento do programa Líder Sebrae

09/08/19 - 10:54:05

O município de Lagarto sediou na manhã desta quinta-feira,8, o Lançamento do Programa LIDER do Sebrae – Lideranças Para o Desenvolvimento Regional no Centro-Sul Sergipano.

A Prefeitura de Lagarto integra esta equipe de lideranças dispondo de representantes do setor público da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT) e outras, bem como agrega forças com a participação de empresários lagarteses e representantes do terceiro setor.

O evento contou com a participação de representantes de oito municípios: Lagarto, Simão Dias, Itaporanga D’Ajuda, Boquim, Tobias Barreto, Salgado, Poço Verde e Riachão do Dantas. Foram apresentadas as lideranças que atuarão no desenvolvimento do programa LIDER.

O mesmo terá a duração de oito meses, que envolve encontros para qualificação e planejamento que resultarão em um plano de desenvolvimento que impulsione a região Centro-Sul Sergipana.

“Lagarto participa de mais uma atividade voltada para o desenvolvimento dos nossos setores produtivos e comerciais, instigados pela gestão de nossa Prefeita Hilda Ribeiro, através do dinamismo da SEMICT e do SEBRAE. Os resultados serão vistos nas áreas do Agronegócio, Turismo, Educação e Tecnologia”, destacou o secretário Jailton da Mercearia.

