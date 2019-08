Prefeitura de Lagarto implanta novo modelo de acesso a consulta médica especializada

A Prefeitura de Lagarto, através do setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Núcleo de Atenção Especializada, implantaram um novo modelo para ordenar o acesso às consultas médicas especializadas, priorizando os pacientes com maior risco e necessidades de saúde.

Nos últimos meses, as filas de espera para consultas médicas foram praticamente zeradas em quase todas as especialidades. No mês de agosto, começarão a ser ofertadas também consultas com angiologista, uma especialidade médica de extrema importância para a população, mas que até então nunca havia sido disponibilizada no município.

Outra grande novidade será a contratação de mais um médico ortopedista para compor o quadro, minimizando ainda mais a espera de quem necessita dos atendimentos.

A atual gestão está empenhada na luta pela melhoria de vida da população lagartense, em especial daqueles que mais necessitam dos serviços públicos.

