PREFEITURA DIVULGA PESQUISA DE PREÇOS ESPECIAL PARA O DIA DOS PAIS

09/08/19 - 05:32:34

O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, além de ser um momento para homenagear todos os pais, é uma data que movimenta bastante o comércio. Por isso, com o objetivo de monitorar o mercado aracajuano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga resultado de nova pesquisa comparativa de preços.

O levantamento, realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) nesta quarta-feira, 7, visitou 8 estabelecimentos comerciais, nos quais foram verificados os preços de 24 produtos tradicionalmente procurados para presentear os pais na data, como artigos de perfumaria, roupas, acessórios e eletrônicos.

Visto que, na data, os consumidores estão em busca de presentes, é importante que se atentem às condições de troca praticadas no estabelecimento. De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, não é obrigação legal do fornecedor realizar a troca por insatisfação pessoal do cliente. “É bom esclarecer que o lojista não é obrigado a realizar troca do presente por situações como modelo, cor e tamanho”, explica Igor Lopes.

Além disso, o coordenador ressalta que os preços coletados se referem ao dia em que o levantamento foi realizado. Dessa forma, é possível que, ao realizar as compras, o consumidor se depare com variações desses preços, por conta de promoções, descontos ou condições de pagamento.

Os itens pesquisados foram os seguintes: boné, blazer/paletó, carteira, cinto, gravata, nécessaire, óculos de sol, relógio, sunga de praia, creme de barbear, espuma de barbear, gel pós-barba, perfume, água de colônia, hidratante corporal, protetor solar, sabonete, desodorante, aparelhos de celular de diversos modelos, barbeador e máquina de cortar cabelo.

Confira a tabela completa.

Agendamento online

Caso o consumidor queira registrar reclamações na sede do órgão, pode utilizar o serviço de agendamento online, por meio do site procon.aracaju.se.gov.br. A ferramenta permite que o usuário agende dia e horário do atendimento, de acordo com a disponibilidade, possibilitando maior agilidade e eficiência do serviço.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com o custo de ligação local.

Fonte e foto ascom Semdec