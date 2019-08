Prefeitura promove evento em comemoração ao Dia Internacional da Juventude

09/08/19 - 17:00:56

Com o intuito de fortalecer as políticas públicas voltadas para os jovens e comemorar o Dia Internacional da Juventude, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), realizará na próxima segunda-feira, dia 12, às 14h, no Colégio Estadual Professor Paulo Freire, no bairro Industrial, um conjunto de atividades direcionadas ao público juvenil do município. A programação contará com orientações para inserção no mercado de trabalho, seleção para Jovem Aprendiz e muita informação.

De acordo com o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora, a realização do evento pontua a preocupação da atual gestão municipal com os jovens. “Nossa gestão aposta em jovens talentos. Temos consciência de que muitos deles carregam fardos pesados por falta de oportunidade, e, hoje, a Prefeitura de Aracaju vem trabalhando para dar suporte e incentivá-los”, destacou.

O diretor de Políticas Públicas para a Juventude, Francisco Albuquerque, coordenador do evento, elaborou uma proposta atraente e informativa. “Acho que quando o poder público abre espaço para eventos como esse, os jovens encontram um estímulo para investir nos sonhos. É um momento de diversão, mas também é uma oportunidade para que tenham contato com questões importantes como o mercado de trabalho, a seleção de Jovem Aprendiz, por exemplo, pode ser uma porta para um futuro promissor”, pontua.

Programação

O evento contará com oficina de orientação para o mercado de trabalho, desenvolvida pela Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat), peça teatral sobre consciência e educação no trânsito, com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), bate papo para falar sobre questões relacionadas ao enfrentamento a violência contra a mulher, com o Conselho Municipal da Mulher, por meio da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), e muito mais.