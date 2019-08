Secretaria de Estado da Saúde distribuirá 120 equipamentos médico-hospitalares

09/08/19 - 06:32:59

Nesta sexta-feira (09), será realizada no Centro Administrativo da Saúde (CAS) a cerimônia de entrega de 120 equipamentos médico-hospitalares. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) fará a movimentação dos bens para 10 unidades hospitalares e de pronto atendimento da Rede Estadual de Saúde. Serão 70 monitores multiparamétricos e 50 desfibriladores cardioversores.

A partir de uma articulação entre a Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Atenção Integral a Saúde, junto à Coordenação Geral Hospitalar do Ministério da Saúde, foi feito um levantamento das necessidades da rede, levando Sergipe a ser inserido no Projeto Parceria para Desenvolvimento Produtivo (PDP). Os 120 equipamentos auxiliam no monitoramento do paciente nas salas de estabilização, nos centros cirúrgicos e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dentre outras áreas de assistência a pacientes graves.

A coordenadora da Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar da SES, Jurema Viana, destaca a importância da disponibilidade e uso dos equipamentos, em prol de maior segurança para o paciente e profissionais que atuam na assistência, contribuindo na qualificação da prestação dos serviços.

“O primeiro ganho é a modernização desses equipamentos, já que alguns na rede estavam em necessidade de substituição, devido ao tempo de uso. Além disso, teremos um ganho em relação à manutenção pois os equipamentos vêm com o seu período de garantia. Diante dessa parceria com o Ministério da Saúde e após a avaliação das necessidades, Sergipe foi contemplado e a SES sai a frente, identificando as necessidades e fazendo essa articulação com o Ministério, para melhor atender a população e otimizar a qualidade da assistência no atendimento dos pacientes,” destaca.