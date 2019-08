Senar/SE realiza treinamento sobre operações de crédito para técnicos

09/08/19 - 17:00:52

Nesta sexta-feira, 9, foi finalizado o curso de elaboração de projetos para contratação de operações de crédito. Durante treinamento, foram apresentados os procedimentos para o preenchimento das diversas planilhas utilizadas pelo banco no âmbito do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf).

O objetivo do curso foi orientar sobre a documentação exigida para a contratação das operações de crédito pelo produtor rural. O curso é desenvolvido em parceria com a Confederação e Pecuária do Brasil (CNA), Banco do Nordeste e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE.

O gerente executivo do Pronaf do BNB, Erison Aurélio Viana, explicou o conteúdo trabalhado durante os dois dias de curso. Foi apresentado aos técnicos as principais dificuldades apresentadas nos projetos entregues pelo produtor ao banco.

“Este curso tem por objetivo treinar os técnicos em agronegócio para que os processos fluam e sejam contratados com facilidade no banco. Foram mostradas onde se baixa as planilhas, como se procede para fazer os projetos, os principais pontos de erro nos projetos que chegam ao banco e são devolvidos. Está sendo apresentada a documentação necessária para operações, as linhas de crédito, tudo voltado para a área rural”, explica Erison.

O engenheiro ambiental e técnico em agronegócio, Matheus Albuquerque, destaca a importância do curso. “Este curso é interessante para clarear as ideias do projetista na elaboração do planejamento e de todas as ideias que ele deseja implantar na propriedade rural. Além de tirar dúvidas para evitar que o projeto seja reprovado”.

A recém-formada no curso técnico em Agronegócio, Josefa Meneses Santana, enfatiza que o curso é muito importante para os técnicos que estão se formando. “Estamos aqui para buscar capacitação para o mercado de trabalho e atender os agricultores com elaboração de projetos e para fazer um trabalho qualificado”.

Para o gerente técnico do Senar-SE, Saymo Fontes, o curso é uma oportunidade de qualificação para os novos técnicos do Senar e uma atualização para quem já atua na área. “Foram dois dias de treinamento e esclareceu muitas dúvidas dos técnicos. Uma forma de ajudar o produtor que precisa desses projetos para conseguir recursos e de qualificar os nossos técnicos”.

Por Adriana Freitas

