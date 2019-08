Treinamento e avaliação física evitam acidentes nas corridas, diz professor

09/08/19 - 09:52:19

Professor alerta para o conhecimento sobre a oxigenação

Atualmente, a corrida se tornou uma das atividades físicas mais procuradas pela população. A busca do corpo perfeito e a necessidade de alcançar a longevidade elevaram a procura pelo esporte. No entanto, para que o exercício seja benéfico, é preciso seguir alguns passos e atentar para o lado técnico do esporte.

O coordenador do curso de Educação Física da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Silvan Silva, explica a importância do conhecimento técnico sobre a prática para que seu efeito seja positivo. “É muito importante entender alguns aspectos técnicos. Dentre eles, os parâmetros relacionados ao desempenho nas corridas e provas de longas distâncias, aquelas chamadas de endurance ou de ultraendurance”, ressaltou Silvan.

O professor esclarece que a capacidade aeróbica deve ser observada e, para que isso aconteça, o atleta ou candidato a atleta deve procurar seguir alguns parâmetros para se proteger. “É importante que as pessoas, antes de iniciar a prática esportiva, principalmente a corrida, que exige muita capacidade aeróbica, façam um teste de esforço com um bom profissional”, orientou o professor.

O processo de avaliação física também não pode ser esquecido. “Trata-se de uma questão de segurança para as pessoas. Podem ocorrer problemas graves e até óbitos se a pessoa não estiver preparada de fato. Na avaliação, o profissional vai identificar qual a capacidade do atleta ou da pessoa que deseja começar um novo exercício”, explicou.

Silvan ainda esclarece que é importante manter o ciclo anual de treino que se divide em três períodos básicos: preparatório, competitivo e transitório. “É importante observar os três para que haja uma evolução do atleta. É fundamental que o corredor mantenha foco sobre o período preparatório, por ser nesse momento que desenvolve a preparação física e psicológica”, conclui o especialista.

Por Suzy Guimarães