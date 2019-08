Vereadores enaltecem a gestão do Centro Médico do Trabalhador na UPA Nestor Piva

09/08/19 - 08:35:43

O relatório de gestão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), referente ao primeiro quadrimestre deste ano, foi apresentado pela Prefeitura de Aracaju, em audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 8. Os resultados, expostos aos parlamentares pela secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, representam os investimentos realizados na Saúde pela gestão municipal.

Dentre os temas abordados, o processo de licitação da UPA Nestor Piva, marcado para a próxima segunda feira, dia 12.

Na ocasião, ocorreu o aparte de vários vereadores que fizeram questão de deixar claro o trabalho de eficiência e profissionalismo provocado pela gestão atual na UPA, a exemplo do vereador Jason Neto que ressaltou o trabalho realizado pela equipe no Nestor Piva e, deixou claro a sua posição favorável a ampliação da terceirização para o Hospital de Médio Porte Fernando Franco na zona Sul da capital.

De início, a Secretária fez questão de destacar o trabalho de humanização realizado na unidade e, também, negar os boatos referente a renovação de contrato com o Centro Médico do Trabalhador [responsável por gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva.

“Não há renovação de contrato, o que fizemos foi um novo contrato emergencial, no qual a empresa que está hoje foi a vencedora, e ficará até que seja finalizada a outra licitação”, explicou Waneska.

De acordo com Waneska, o momento de hoje no Nestor Piva é de ampliação dos serviços, com a presença de mais médicos [com acompanhamento do Conselho Federal de Medicina e Conselho Municipal de Saúde], contrário ao cenário anterior de desassistência. “Nossa decisão de contratar o Centro Médico deu certo, vem dando certo”, frisou.

Durante pronunciamento, o vereador Zezinho do Bugio (PTB) teve a companhia do vereador Armando Batalha Júnior (Cidadania) em defesa da terceirização implantada pela prefeitura de Aracaju no Piva. Segundo Zezinho, ele teve a oportunidade de visitar a unidade e constatar o modo de gestão aplicado. Inclusive, presenciado o atendimento a pessoas de outras cidades. Já Armando, enfatizou o trabalho de melhorias na refrigeração, o reforço no estoque da farmácia e na disponibilização de mais profissionais para atender a população que vem a procurar unidade em busca de atendimentos.

Prosseguindo com os apartes, ocorreu a fala do Presidente em exercício do Legislativo, vereador Thiaguinho Batalha (PMB), que defendeu a terceirização e enalteceu as melhorias implantadas pela gestão do Centro Médico na unidade. “O modelo de administração na UPA vem surtindo um efeito muito grande, ao contrário de épocas anteriores. Hoje, constatamos a ampliação nos atendimentos sem prejuízo na qualidade da prestação dos serviços de saúde. Aliás, ações tem contribuído para desafogar a superlotação do HUSE, o contrato foi essencial e está servindo para melhorar a saúde de Aracaju, isso facilmente constatado nos números e na opinião da população”, salientou Tiaguinho.

Em 07 meses à frente da UPA Nestor Piva, o Centro Médico do Trabalhador já realizou quase 102 mil atendimentos, com uma média diária de 14,600 realizados por mês, chegando ao pico de atender quase 800 pessoas por dia.

Para o líder do prefeito Vinícius Porto (DEM), a oposição perdeu tempo e oportunidade para agradecer ao prefeito Edvaldo Nogueira e a secretária de saúde por atendimentos no Nestor Piva. “Fomos extremamente massacrados ao terceirizar, mais hoje, mostramos que fizemos o correto. Muito obrigado, Centro Médico do Trabalhador”, concluiu.

