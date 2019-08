Percursos da 9ª edição da Corrida da Advocacia que acontece neste sábado

10/08/19 - 07:22:46

Neste sábado, 10 de agosto, acontece as provas da 9 Corrida da Advocacia e 4 Corrida Kids, com largada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Sergipe (OAB/SE), em Aracaju. São esperados mais de 1000 atletas que prometem fazem uma grande festa do esporte sergipano. A prova é uma realização da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e OAB/SE.

Como já é tradição, familiares, amigos e muitos curiosos costumam acompanhar os atletas vibrando com as conquistas de cada um. Vitórias que muitas vezes não está em subir no pódio, mas em conseguir completar o percurso, seja correndo ou mesmo caminhando. Tenho certeza que muitas histórias vão passar nos três percursos.

Kits

O sucesso foi tão grande que uma semana antes todos os kits se esgotaram. A organização abriu um lote extra, que também foi esgotado na manhã de quinta-feira (8), dois dias antes da competição.

Neste sexta-feira (9), os kits podem ser retirados até às 20h na sede da OAB/SE e no sábado (10), das 8h às 11h.

Horários

O aquecimento da corrida das crianças começa às 15 horas e a largada está prevista para às 15h30. Já a dos adultos, aquecimento às 15h30 e largadas às 16h.

Percurso

A partir das 16h acontecerá a largada, em frente à sede da OAB/SE, sentido Avenida Francisco Porto. Depois os atletas retornarão na avenida e passarão pelo pórtico da largada/chegada. A turma dos 5 km voltará no Museu da Gente Sergipana e quem optou pelos 10 km na empresa Alma Viva, Bairro Industrial. Em seguida, deverá correr para a finalização do percurso. O pessoal dos 15 km seguirá até o Centro Recreativo, no Porto Dantas, onde encontrará o retorno para a largada/chegada.

Corrida Kids

A ‘4 edição da Corrida Kids’ contará com 200 atletas com idades entre um e 14 anos têm provas especiais: 50m para crianças de 1 a 2 anos; 100m crianças de 3 a 5 anos; 200M de 6 a 8 anos; 300M entre crianças de 9 a 11 anos; e a de 400m com crianças e adolescentes entre 12 e 14 anos.

Após as provas, as crianças podem ficar em um espaço com brinquedos, se divertindo, enquanto os pais também participam da corrida.

Patrocínio

As duas corridas têm a organização da CONCEITO e o patrocínio das empresas Extramed, Legislar e Cohab Premium. O evento conta ainda com os apoios da Plamed, Nível Superior, CENTRUS, Imperial e SMTT de Aracaju.

Fonte e foto OAB-SE