Defesa Civil Estadual alerta para previsão de chuvas até este sábado em todo estado

10/08/19 - 08:12:41

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Depec/Seit) alerta a população para perigo potencial de acumulado de chuva até este sábado (10).

De acordo com o boletim publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

São indicados, no boletim, 17 municípios sergipanos: Umbaúba, Tomar do Geru, São Cristóvão, Santo Amaro das Brotas, Santa Luzia do Itanhy, Salgado, Pedrinhas, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda, Itabaianinha, Indiaroba, Estância, Cristinápolis, Boquim, Barra dos Coqueiros, Arauá e Aracaju.

A Defesa Civil Estadual recomenda que a população se mantenha atenta e evite enfrentar o mau tempo. É preciso redobrar a atenção às alterações nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. “As pessoas devem ficar atentas aos eventos de chuva que possam trazer prejuízos, permanecendo abrigadas em lugares seguros. As coordenadorias de Defesa Civil nos municípios também devem se manter em alerta, para o caso de precisar acionar seus planos de contingência em áreas de risco”, indica o diretor da Defesa Civil Estadual, cel. Alexandre José.

Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

