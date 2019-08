É GREVE PORQUE É GREVE – DIA 13 DE AGOSTO GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO

10/08/19 - 07:35:18

A paralisação nacional contra os desmontes na Educação e em defesa do direito à aposentadoria e das garantias sociais, convocada pela CNTE conjuntamente com entidades sindicais e movimentos sociais ganhou reforço extra em Sergipe.

As centrais sindicais (CUT, UGT, CSPCONLUTAS e CTB), a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo aprovaram na última reunião a participação no ato na Porta do Palácio de Despachos, inicialmente convocado pelo Sintese.

Em Sergipe teremos, no dia 13 de agosto, a partir das 8h, um ato na porta do Palácio de Despachos, onde estaremos cobrando do Governador Belivaldo Chagas a valorização dos servidores do Estado e teremos a queima dos Judas dos trabalhadores, os deputados federais que votaram a favor da Reforma da previdência e são traidores da classe trabalhadora: Bosco Costa ((PR), Fábio Mitidieri (PSD), Fabio Reis (MDB), Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e Laércio Oliveira (PP).

A tarde a partir das 14h estaremos na Praça General Valadão para mais um ato em defesa da Educação Pública e da Aposentadoria, saindo numa grande Marcha pelas ruas do Centro da Capital Aracaju.

Por Iracema Corso