IFS EMITE NOTA OFICIAL A RESPEITO DO USO DE UNIFORME ESCOLAR

10/08/19 - 07:29:58

A Direção-geral do campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe esclarece que não procedem as informações que foram veiculadas nesta sexta-feira, 9 de agosto, nas quais afirmam sobre o suposto impedimento de um aluno ingressar na instituição por falta do uso do uniforme escolar.

Esclarecemos que o uso do uniforme estudantil vem sendo implantado desde o início do segundo semestre do ano letivo, em consonância com a Instrução Normativa nº 01/2019 da Pró-reitoria de ensino (PROEN/IFS), aprovada em 16 de maio deste ano e publicada na Portaria n.1607 de 28 de maio de 2019, a qual estabelece como dever dos alunos do IFS (técnico integrado e técnico subsequente), trajarem uniformes.

Destacamos que essa Instrução Normativa é fruto dos trabalhos de uma comissão multidisciplinar formada por representantes de alunos, coordenadores de cursos e de pedagogos.

De início, priorizamos a comunicação a toda comunidade do IFS sobre a obrigatoriedade do uso do uniforme; e atualmente temos realizado ações de orientação aos alunos para o seu fiel cumprimento, de modo que negamos que tenha havido impedimento do acesso ao campus por qualquer estudante.

Colocamo-nos à inteira disposição para o diálogo e demais esclarecimentos.

Direção-geral

Assessoria de Comunicação Social

IFS/campus Aracaju