MAIS DE 350 LIVROS DEVERÃO SER LANÇADOS NA PRAÇA DOS ESCRITORES EM ITABAIANA

10/08/19 - 07:50:24

A V Bienal do Livro de Itabaiana disponibilizará um espaço totalmente dedicado para que os escritores exibam suas obras de maneira gratuita, em um ambiente organizado e com total infraestrutura. A expectativa deste ano é que na Praça dos Escritores sejam lançados mais de 350 títulos de livros escritos por autores de várias partes do Brasil. O espaço ficará localizado dentro do Shopping Peixoto.

Em uma ampla área climatizada, a estrutura da Praça dos Escritores contará com 18 estandes, dedicada as editoras, livrarias e entidades ligadas à produção literária; além de quatro balcões com capacidade para acomodar oito escritores, totalizando 32 autores simultâneos durante o evento. A perspectiva é que cada autor permaneça por duas horas em cada balcão, podendo ser prorrogada caso o sucessor não apareça.

Entre os escritores que já confirmaram presença na maior feira literária do Norte/Nordeste está o baiano Marcos Avelino, que é acadêmico titular da Academia Internacional de Literatura e Artes e autor de um best seller e no evento levará dois livros. O nordestino erradicado no Rio de Janeiro, Aderaldo Luciano, será outra ilustre presença no evento que contará também com Antônio Saracura e Domingos Pascoal.

Bienal

Com estrutura espalhada em várias partes do centro de compras, a Bienal do Livro contará com uma programação que agradará todo tipo de público. O evento seguirá os mesmo moldes da edição anterior tendo o Palco da Palavra, a Praça dos Escritores, Tenda Cultural, Pavilhão das Escolas, Pavilhão do Conhecimento, Pavilhão dos Municípios e Exposição de Carros antigos.

Por Danilo Cardoso