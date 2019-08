Prefeitura levará serviços de limpeza a residências durante mutirão de combate ao Aedes

10/08/19 - 08:04:36

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) participará de mais um mutirão de Combate ao Aedes aegypti, neste sábado, dia 10, realizado pela Prefeitura de Aracaju. A programação segue cronograma anunciado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), elaborado após Levantamento Rápido do Índice de Infestação (LIRAa). Dentre os 42 bairros da capital, mais a zona de Expansão, seis apresentaram alto índice de infestação de dengue, um deles é o Industrial, localidade que recebe o mutirão desta semana.

Como aconteceu no José Conrado de Araújo, Olaria, Santo Antônio, e ocorrerá no Dom Luciano, no próximo dia 17, e no Pereira Lobo, dia 18, o trabalho da Emsurb, no bairro Industrial, abrangerá a limpeza e coleta de lixo em terrenos particulares, abertos e fechados, e, principalmente, em quintais e jardins de residências, nas quais, segundo a SMS, se encontram o maior número de focos do mosquito.

“Apesar de ser responsável pelas áreas públicas, a Prefeitura de Aracaju integrou, aos serviços do mutirão, a limpeza de imóveis particulares. Sendo assim, 70 agentes de limpeza da Emsurb estarão, a partir das 7h30, atuando junto ao pessoal da Saúde no combate ao Aedes no bairro Industrial”, disse o diretor de Operações, Bruno Moraes, ao destacar que a Prefeitura instalou, em agosto de 2018, no Industrial, o primeiro Ecoponto do estado de Sergipe.

O diretor de Operações da Emsurb ressalta ainda que há caixas estacionárias instaladas na travessa Álvaro Sampaio e na Rua Manoel Preto para dispensa de lixo e entulho pela população; que a coleta de lixo domiciliar é ofertada regularmente às segundas, quartas e sextas, das 7 h às 18 h; que o programa Cata Treco está sempre na área, assim como os agentes de limpeza que atuam com varrição, capinação e roçagem mecanizada; que a região foi contemplada com ações de educação ambiental. “Priorizamos, inclusive, a limpeza dos canais e, mesmo assim, recolhemos os resíduos que algumas pessoas insistem em descartar, de forma irregular, em suas cabeceiras ou dentro deles”.

Já o gerente de Limpeza Urbana da Emsurb, Rodolfo Costa, explica que, em julho passado, as equipes recolherem, no bairro Industrial, 430,34 toneladas de resíduos proveniente da coleta domiciliar; 375,85 toneladas dos canais; 20,27 toneladas do Ecoponto; 74,55 toneladas de resíduos da construção civil (RCC); 5,5 toneladas da manutenção de praças; 2,97 toneladas da ação de poda; 9,78 toneladas da limpeza geral (varrição, capinação e roçagem); 70,45 toneladas de volumosos, que são madeiras, galhos de árvores, móveis, etc, deixados nas áreas públicas. De acordo com Rodolfo, esses números mostram a regularidade da prestação de serviço, mas, se não houver a parceria dos moradores, os bons resultados não surgirão.

“Desde a divulgação do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em 28 de junho, a Empresa se mantém integrada ao trabalho coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e realizado nos bairros identificados com alto risco de infestação do mosquito. Ainda no decorrer deste ano, nos meses de fevereiro, março e maio, no cronograma de serviços da Emsurb, constou mutirão de limpeza no Industrial. Ou seja, existe, diariamente, tanto no Industrial, como em outros bairros da capital, serviços e equipamentos à disposição da população. “O objetivo da Emsurb é oferecer aos moradores as condições necessárias para que eles possam manter a cidade sempre limpa e bem cuidada”, completa o diretor de Operações.

Foto: Felipe Goettenauer