SAÚDE TRAÇA ESTRATÉGIAS COM MUNICÍPIOS PARA O CONTROLE DA RAIVA

10/08/19 - 06:00:24

Os técnicos de endemias e coordenadores de Vigilância Epidemiológica dialogaram sobre como priorizar a vacinação em função do anúncio do Ministério da Saúde de que este ano não haverá a campanha de vacinação antirrábica para imunizar cães e gatos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, reuniu os municípios sergipanos, no auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, com o objetivo de, juntos, traçarem estratégias para o controle da raiva no estado, tendo em vista o anúncio do Ministério da Saúde de que este ano não haverá a campanha de vacinação antirrábica para imunizar cães e gatos.

Os municípios foram representados na reunião por seus técnicos de endemias e coordenadores de Vigilância Epidemiológica, que dialogaram sobre como priorizar a vacinação de cães e gatos em função do quantitativo de doses insuficiente para atender todo o Estado. De acordo com a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, o encontro foi muito proveitoso primeiro porque houve a participação de 100% dos municípios e, segundo, porque ficou definido os territórios onde a vacinação vai ocorrer.

Informou a gerente que, a partir de um estudo epidemiológico da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), a partir do registro de casos da doença em animais herbívoros (gado e cavalos) e silvestres, foi possível mapear as áreas críticas para a raiva. “Embasados nesse estudo é que nós sugerimos aos municípios para priorizarem a zona rural de cada município, sendo que em oito deles a vacinação de cães e gatos irá acontecer no campo e também na zona urbana, uma vez que apresentaram classificação de alto risco”, informou.

Sidney Dá destacou que Sergipe receberá do Ministério da Saúde uma quantidade insuficiente de doses da vacina animal para a realização de uma campanha geral. “A raiva, diferentemente de outras doenças, precisa que a prevenção seja trabalhada muito fortemente porque a doença em humanos tem alta letalidade, resultando quase que 100% em óbitos”, enfatizou a gerente.

Alguns municípios que estão em alto risco para a raiva e possuem um bom estoque de doses tanto vão realizar uma campanha em seu território como já começaram a vacinação. É o caso de Itabaiana, que desde o dia dois de julho que imuniza cães e gatos da área rural da cidade e no dia 24 de setembro expande a ação para a área urbana, quando realizarão o “Dia D”, segundo assegura a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Itabaiana, Laís de Fátima Silva Menezes.

“Quando assumi em 2017 percebi que tínhamos um quantitativo muito grande de vacina e verificando pela validade, dei prioridade as dos anos anteriores, o que foi bom porque agora, como precisamos imunizar em torno de 13 mil cães e gatos estamos tranquilos porque temos estoque para cobrir as zonas rural e urbana”, declarou a coordenadora de Epidemiologia de Itabaiana, Laís de Fátima Silva Menezes.

O município de Estância não está na mesma posição confortável. Em situação de alto risco para a raiva, o município vai concentrar os esforços na zona rural. A vacinação vai acontecer de 19 de agosto a 26 de setembro. “Estimamos algo em torno de sete mil cães e gatos a serem imunizados somente nos povoados porque no campo está o maior perigo”, disse a coordenadora de Controle de Endemias de Estância, Fernanda Silva.

ASN