Trânsito alterado na Beira Mar e Ivo do Prado neste sábado

10/08/19 - 06:52:36

Uma corrida de rua será realizada neste sábado, 10, na região do bairro 13 de Julho, e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará alterações no trânsito das avenidas Ivo do Prado e Beira Mar para garantir a mobilidade da cidade e a segurança dos participantes.

A partir das 15h, o fluxo de veículos da avenida Ivo do Prado, no sentido Sul, será desviado para a rua Campos, retornando à Ivo do Prado pela avenida Augusto Maynard. Já na avenida Beira Mar, no sentido Norte, será feito um bloqueio do Calçadão da 13 de Julho até o Mercado Central e os condutores deverão acessar à avenida Francisco Porto. Os atletas passarão também pelas avenidas General Calazans, Tancredo Campos (que ficará em meia pista), retornando pelo bairro Porto Dantas. A previsão é de que o trânsito seja liberado totalmente às 19h.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, ressalta que os agentes estarão na região, organizando o trânsito e auxiliando os condutores. “Colocaremos sinalizações e os agentes de trânsito estarão atuando, mas, se possível, orientamos que a população utilize rotas alternativas no período da tarde do sábado”, orienta.

Quem deseja ir para o Centro da cidade, no sentido Norte, pode trafegar pela rua Itabaiana e avenidas Hermes Fontes e Pedro Calazans. Já no sentido Sul, os condutores poderão passar pela rua Campos, seguindo pela avenida Augusto Maynard.

Transporte público

Por causa da corrida, haverá alteração no itinerário dos seguintes ônibus do transporte coletivo: 001 – Augusto Franco/Bugio, 002 – Fernando Collor/DIA, 003 – João Alves/Orlando Dantas, 004 – Santa Maria/Mercado, 005 – Maracaju/DIA, 007 – Fernando Collor/Atalaia, 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, 031 – Eduardo Gomes/Desembargador Maynard, 032-1 Tijuquinha/Osvaldo Aranha 01, 032-2 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha 02, 033 – Terminal Rodoviário/ Des. Maynard, 035 – Terminal Rodoviário/ Nova Saneamento, 051 – Atalaia/Centro, 061 -Marcos Freire/Centro, 062 – Piabeta/Centro, 064 – Albano Franco/Centro via Porto Dantas, 065 – Marcos Freire II/Centro, 071 – Atalaia Nova/Centro, 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 1, 200 CIC2 – Circular Industria e Comércio 02 / 614 – Sanaório/Centro, 615 – Bugio Centro, 701 – Jardim Atlântico/Centro, 702 – Augusto Franco/Beira-Mar, 709 – DIA/Centro via Clínicas e 715 – Tijuquinha/ Des. Maynard.

Segundo o diretor de Transportes Públicos da SMTT, Augusto Magalhães, os usuários de ônibus não sofrerão transtornos. “Os passageiros que precisam desembarcar em pontos específicos no trecho de interdição terão que caminhar um pouquinho mais até o seu destino. Pedimos que os passageiros se informem com o motorista ou cobrador do veículo sobre o percurso e a sua parada para evitar transtornos”, recomenda.

Já o superintendente da SMTT, Renato Telles, destaca a importância da atuação da SMTT no trânsito. “Faremos uma operação para garantir a mobilidade da cidade e a segurança dos atletas. E os agentes estarão em vários pontos para organizar o trânsito, orientar os condutores e garantir a segurança viária”, afirma.

Fonte SMTT