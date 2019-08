ESTADUAL SUB-17 DE FUTEBOL TERÁ INICIO NO PRÓXIMO DIA 14 DE OUTUBRO

11/08/19 - 07:14:14

O Campeonato Sergipano sub-17 de futebol começará no dia 14 de outubro e se estenderá até o dia 17 de novembro.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) realizou o Congresso Técnico de duas importantes competições que serão promovidas no segundo semestre pela entidade. Diversos dirigentes e membros da empresa sergipana estiveram presentes para debater os detalhes do Campeonato Sergipano Feminino e do Campeonato Sergipano SUB-17.

O Congresso foi coordenado pelo presidente da FSF, Milton Dantas e contou com a participação de diversos departamentos da entidade. Ficou definido que o Campeonato Feminino terá início no dia 05 de outubro e será finalizada no dia 23 de novembro. A competição será dívida em três fases (primeira fase, semifinais e final).

A equipe campeã, será a representante, da FSF, no Campeonato Brasileiro de

Futebol Feminino A2, de 2020. Outro ponto que ficou definido que será permitida à substituição de seis jogadoras suplentes. É bom lembrar que a equipe que deixar de comparecer a qualquer partida marcada na tabela de jogos (WO) excluída administrativamente da competição.

Ao todo, 14 equipes protocolaram ofício solicitando participação no estadual. Esses clubes serão divididos em dois grupos e de cada grupo se classificam dois clubes para as semifinais. Acompanhe a lista dos 14 clubes:

Amadense, América de Pedrinhas, Aracaju, Barra, Boca Júnior, Botafogo, Canindé, Estanciano, Força Jovem, Real Sergipe, Santos Dumont, Socorro, Rosário Central e Boquinhese.

Já, o Campeonato Sergipano SUB-17, terá início no dia 14 de outubro e segue até o dia 17 de novembro. Terá condição de jogo atletas nascidos em 2002,

2003 e 2004. Outro detalhe importante que o nome do jogador terá que constar no BID da CBF e publicado até o último dia útil que anteceder a cada partida do clube.

Os contratos de novos atletas para utilização no Campeonato poderão ser registrados até o último dia útil anterior ao início da segunda fase. A equipe Campeã, será a representante, da FSF, na Copa do Brasil SUB-17, de 2020. A competição será dívida em cinco fases (primeira fase, segunda fase, oitavas de final, semifinais e final). A grande final será realizada na arena Batistão, em partida única.

Ao todo, 35 equipes protocolaram ofício para disputarem o SUB-17. Confira as equipes:

Agmenon, Amadense, América de Pedrinhas, Aquidabã, Aracaju, Aracajuano, Boca Júnior, Boquinhese, Botafogo, Canindé, Confiança, Espírito Santo, Estanciano, Flusão, Independente, Itabaiana, Lagarto, Maruinense, Nova Geração, Olímpico, Palestra, Real Sergipe, Santa Cruz, Santos, Sergipe, Sete de Setembro, Socorro, Socorrense, Sport Club Aracaju, TM Sport, Vital, Zebra, Rosário Central, Garra e Independente de Simão Dias.

Na próxima semana, o Departamento de Competições da FSF, vai divulgar os grupos e tabelas dos Campeonatos Feminino e SUB-17.

Federação Sergipana de Futebol