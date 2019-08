Prefeitura de Aracaju recebe prêmio Destaque Cultura Sergipe 2019

Investir e apoiar a cultura local é mais um passo para tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa. É seguindo por esse caminho que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), vem sendo reconhecida. Na noite desta sexta-feira, 9, a Funcaju recebeu o ‘Prêmio Destaque Cultura Sergipe 2019’, entregue numa solenidade realizada no Restaurante Zodíaco, na Orla Pôr do Sol. A premiação é promovida todos os anos pelo produtor cultural Jorge Lins, considerado um dos nomes mais respeitados e influentes no cenário cultural de Sergipe.

Em uma noite memorável, a cultura sergipana foi amplamente destacada e a Funcaju foi premiada em três categorias: ‘Prêmio Audiovisual Especial’, com o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira (NPD); o ‘Projeto Cultural Especial’’, com o Quinta Instrumental; e o presidente da Funcaju, Cássio Murilo, foi homenageado como ‘Gestor Revelação’. Neste ano, a 29ª edição consagrou 43 personalidades das mais variadas áreas.

Para o presidente da Funcaju, Cássio Murilo, o prêmio é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, que tem buscado oferecer produtos e serviços que visam proporcionar uma maior inclusão social e uma valorização da cultura aracajuana.

“É motivo de muito orgulho fazer parte de um prêmio bem qualificado como esse. O prêmio de gestão é consagrado para uma gestão que se planeja, dialoga com os mais diversos setores e coloca como produto para a sociedade dois grandes projetos como o ‘Ocupe a Praça’ e o ‘Quinta Instrumental’, que têm atraído e formado público, além disso tem fomentado para nossa produção audiovisual, musical e teatral. Ter nosso nome num prêmio cultural sergipano dá um sentimento de pertença e noção de que estamos no caminho certo” comemorou.

O ‘Quinta Instrumental’ é um dos projetos prioritários da Prefeitura de Aracaju, que começou com o propósito de ocupar o centro histórico da capital sergipana com a música e se transformou em uma referência musical da cidade que atrai moradores e turistas. Para o diretor de Arte e Cultura da Funcaju, Nino Karvan, o Prêmio Destaque Cultura Sergipe é a comprovação do trabalho que a Prefeitura vem fazendo no âmbito cultural, fortalecendo o cenário artístico e a formação de público.

“Percebemos o quanto o nosso projeto vem se fortalecendo com esses três anos seguidos em execução, recebendo esse reconhecimento da sociedade. Com essa premiação fica nítida a consolidação do Quinta Instrumental no cenário cultural local. Essa nova roupagem que demos na terceira temporada trouxe uma valorização local e nacional. É muito gratificante ver os nossos filhos crescerem e serem reconhecidos”, disse Nino, que não pôde comparecer ao evento, e o prêmio foi recebido pelo diretor de Eventos, Fernando Montalvão.

Referência do audiovisual em Sergipe, o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira (NPD), unidade da Funcaju, foi contemplado com o prêmio ‘Audiovisual Especial’. “É sempre uma satisfação ser reconhecido, recebendo um prêmio de um artista e produtor cultural como Jorge Lins, que é peça fundamental na construção do cenário cultural e artístico local. Esse prêmio tem um peso que não dá pra medir. É gratificante pela importância do prêmio e do artista que o promove”, celebrou a coordenadora do NPD, Graziele Ferreira.

Jorge Lins destacou a consolidação dos projetos culturais da Prefeitura de Aracaju, por meio da Funcaju, como referência no Estado. “A Funcaju faz um trabalho de gestão maravilhoso, tanto que a premiamos com dois grandes projetos, como o Quinta Instrumental que traz para praça pública música instrumental local e nacional, e com grande qualidade, e temos também o NPD que faz um trabalho diferenciado, com a produção audiovisual e discussões fundamentadas no projeto Ocupe a Praça. Além do atual presidente Cássio Murilo, que é um gestor jovem, competente e está alavancando a Funcaju”, explicou o organizador do evento.

