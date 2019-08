Precisamos conhecer as belezas naturais, a arte e a cultura no nosso estado, diz Laércio

12/08/19 - 15:00:57

A convite da prefeita de Gararu, Elizabeth Freire, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, prestigiou juntamente com as diretoras regionais do Senac, Priscila Felizola, e do Sesc, Aparecida Farias do II Festival de Inverno do Alto Sertão Sergipano (FIAS) realizado no município.

O evento é uma iniciativa do grupo Líder Muda Sertão, composto por representantes dos setores público, privado e sociedade civil organizada, de 9 municípios do sertão sergipano, como uma das ações do Programa LIDER SEBRAE.

O II FIAS aconteceu na praça da Orla da cidade do Cacique Gararu no último final de semana, nos dias 03 e 04 de agosto, reunindo atrações musicais, grupos teatrais, dança e gastronomia. A arte teatral dos grupos e companhias do Alto Sertão abrilhantaram o espetáculo com temáticas diversas. Os estandes levaram um pouco da arte e artesanato dos municípios participantes.

A prefeita de Gararu, Elizabeth Freire, solicitou ao presidente da Fecomércio, deputado Laércio Oliveira, a disponibilidade de fazer parcerias com as ações do Sesc e cursos do Senac para ajudar ao município nas áreas que mais precisa. “Precisamos do atendimento das Unidades Móveis do Sesc Saúde Mulher, OdontoSesc, dos cursos do Senac, como o de gastronomia, de beleza, que são importantes para o nosso município e vai nos ajudar muito”, enfatizou.

“Nosso objetivo é ajudar aos municípios por meio de parcerias para que as ações que são desenvolvidas pelo nosso Sistema Fecomércio/Sesc/Senac como na educação, lazer, saúde, cursos profissionalizantes, beneficie à população que tanto precisa. Tenho certeza que Gararu será mais um dos municípios beneficiados com as ações”, enfatizou o presidente da Fecomércio e deputado Laércio Oliveira citando a importância do Festival que levou informação, mostrando a arte e a cultura do sertanejo. “Precisamos conhecer as belezas naturais, a arte e a cultura no nosso estado e o evento proporcionou isso”.

As diretoras receberam os ofícios com as solicitações da prefeita Elizabeth Freire e irão verificar o que é possível e mais viável para essa parceria com o município de Gararu. “Nós vamos analisar a solicitação da prefeita e vamos fazer o possível para que em breve a carreta Saúde Mulher venha para fazer o atendimento já que o município tem uma demanda reprimida na área”, explicou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias. Sobre o evento a diretora citou a importância de mostrar as potencialidades de cada município.

Do mesmo modo a diretora regional do Senac, Priscila Felizola, citou que vai analisar a solicitação do município, verificando quais os cursos podem ser disponibilizados e como fazer essa parceria para levar conhecimento e profissionalização para os gararuenses. “Conhecer de perto o que foi mostrado nesse evento nos motiva a querer ajudar no processo de profissionalização por meio dos cursos que tem foco no desenvolvimento da região”, citou Priscila.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita