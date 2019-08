Agentes de viagem do sul do país conhecem atrativos sergipanos

Famtour é mais uma ação do projeto Investe Sergipe, desenvolvido pelo Sebrae

Doze agentes de viagem de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) estiveram durante seis dias em território sergipano para conhecer os principais atrativos turísticos locais. O Famtour foi mais uma iniciativa de promoção do Destino Sergipe junto a profissionais que atuam nos principais polos emissores de turistas, buscando capacitá-los com informações que estimulem a comercialização de pacotes para o estado.

A ação foi promovida pelo Sebrae em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hoteis Seccional Sergipe (ABIH/SE), Prefeituras de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Canindé de São Francisco e Itabaiana e apoio do Polo Gastronômico de Sergipe e da Toptour.

Durante a visita, os agentes tiveram a oportunidade de conhecer as praias de Aracaju, o Centro Histórico da capital, a Colina do Santo Antônio e o tradicional Palácio Museu Olímpio Campos. O passeio incluiu também visitas ás cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras, o Cânion do São Francisco, Praia do Saco, Croa do Goré e a Ilha dos Namorados.

Além de serem apresentados aos pontos turísticos, os profissionais também participaram de um Encontro de Negócios com representantes do setor hoteleiro.

“ Já conhecia Aracaju, mas fiquei impressionado ao perceber como a cidade mudou nos últimos dez anos. Tive uma boa imagem do estado e fiquei empolgado com a diversidade de atrativos que existem aqui. Há opções para todos os públicos e com certeza posso dizer que é um destino de fácil comercialização”, explica Marcelo Santos, agente de viagem de Florianópolis.

Investe Sergipe

O Famtour com os agentes é apenas uma das ações do Projeto Investe Sergipe, resultado de uma parceria firmada entre o Sebrae Nacional, o Ministério do Turismo (Mtur) e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) para fomentar o investimento público e privado na rota Aracaju/Canindé.

O projeto, que será lançado no próximo dia 19, ás 8h, no Comfort Hotel, contemplará ações que visam inovar a oferta turística na capital e nas cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Itabaiana e Canindé de São Francisco buscando ampliar o acesso dos microempreendedores individuais e proprietários de micro e pequenas empresas às ferramentas de inovação. Um outro foco é a melhoria da oferta e promoção de produtos e serviços oferecidos, elevando assim a competitividade dos empreendimentos que atuam no setor.

Em Sergipe serão beneficiados 120 pequenos negócios ligados à atividade turística (meios de hospedagens, agências de viagens e receptivo, locadoras de veículos, transportadoras turísticas, guias de turismo, empresas de entretenimento e lazer, organizadores de eventos, bares, restaurantes e similares, artesãos e grupos folclóricos) e outros 60 potenciais empreendedores que atuam nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Itabaiana e Canindé de São Francisco.

Todas as ações serão executadas de forma integrada pelo Sebrae e a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tendo as secretarias municipais da área e o trade turístico como entidades parceiras.

