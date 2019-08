Após revelar preocupação com peso, Susana Werner diz: “Não estou neurótica”. Mulher de Julio Cesar disse que não está feliz com o corpo

12/08/19 - 23:04:44

Susana Werner usou as redes sociais mais uma vez para falar sobre seu peso. No domingo (11), a atriz e mulher de Julio César subiu na balança e se mostrou preocupada ao ver que está pesando 65 kg, mas explicou melhor a situação nos Stories nesta segunda-feira (12).

“Estou tranquila. Não estou desesperada. Estou começando a ficar preocupada porque estou relaxada, comendo horrores, muito doce, sorvete, bolo. Não fiquem achando que estou neurótica, maluca, porque eu nunca fui. Mas estou engordando e vou ter que segurar um pouco a boca. Faz parte. Estou com 42 anos e a gente fica igual iô-iô. E estou há um ano e meio sem fazer exercício (…) Foi só um comentário, gente.”, disse Susana.

“Vou começar a me cuidar, porque eu estou começando a não ficar feliz com o peso que estou excedendo. Estou um pouquinho cheinha. Para mim, não estou linda. Acho que posso ficar melhor”, completou ela, afirmando que não faz acompanhamento com médicos ou nutricionista.

