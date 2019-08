Bom Sucesso- Ramon pressiona Paloma sobre Marcos: ‘Quem é esse cara, afinal?’. Oatleta surpreende a noiva

12/08/19 - 22:59:03

Paloma (Grazi Massafera) conheceu de verdade quem é seu ‘Peter Pan da praia’ e descobriu que ele é Marcos(Romulo Estrela), filho de seu novo patrão, Alberto (Antonio Fagundes). E é claro que isso mexeu com a costureira, que chegou a falar o nome do empresário enquanto dormia com Ramon (David Junior). O atleta, por sua vez, não engoliu bem essa história e vai pressionar a noiva.

Na volta do trabalho, Paloma decide dar uma passada na barraca de Lulu (Carla Cristina Cardoso) e Antônio (Anderson Müller) para tomar algo e relaxar. E lá ela fica sabendo da última notícia do mundo dos famosos.

“Viu que o seu Peter Pan de Búzios vai casar?”, conta Lulu.

“O Marcos vai casar? Não achei que era o tipo”, surpreende-se Paloma.