Bruna Marquezine rebate crítica após festa em boate: “Não é tarefa sua e nem de ninguém”. Atriz reuniu amigos e familiares em São Paulo e respondeu internauta que a questionou ser religiosa e ir na balada

12/08/19 - 23:01:53

Bruna Marquezine celebrou o aniversário de 24 anos com um festão no Cine Joia, centro de São Paulo, e reuniu um time de amigos que incluem celebridades como Sabrina Sato, Fernanda Souza, Preta Gil, Gabriela Pugliesi, Erasmo Carlos e os filhos de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo e Sophia Celulari.

No Instagram, um internauta criticou a decisão de Bruna em fazer a comemoração em uma balada. “Não entendo. Você está na igreja, posta o trabalho da célula na sua casa e no fim de semana você vai para a boate. Ou é cristã ou do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Sai de cima do mundo. Cristão tem que dar exemplo. Muito bonito o trabalho na África e o grupo da célula na sua casa, mas sai de cima do muro”, escreveu ele.

“Única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Isso não é tarefa sua e nem de ninguém e não é isso que Ele te pede para fazer”, respondeu Bruna.

Fonte/Foto: globo.com