Com a cantora Roberta Miranda, abrace uma criança com câncer

12/08/19 - 17:00:51

Com a Roberta Miranda você proporcionará o começo de um sonho para construção de uma Casa de Apoio com uma infraestrutura que trará mais conforto no tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Estado de Sergipe se tornando uma referência.

Venha fazer parte dessa corrente do bem, faça sua doação e nos ajude!

https://www.kickante.com.br/campanhas/roberta-miranda-na-construcao-do-sonhos-cri

