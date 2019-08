Com alunos capacitados em Sergipe, Curso Você Investidor terá nova edição em Aracaju

12/08/19 - 12:36:26

Curso que tem como objetivo ensinar as pessoas a investir dinheiro acontece no dia 31 de agosto _

A Bolsa de Valores atingiu 1 milhão de novos investidores neste ano, o número demonstra que o interesse de pessoas em aplicar dinheiro em modelos tradicionais como a poupança está caindo, já que a rentabilidade é muito baixa. Em Sergipe não é diferente, para o Assessor de Investimentos Wilden Junior, as dezenas de alunos capacitados pelo Curso Você Investidor demonstram que os sergipanos estão se conscientizando que o caminho mais rentável para ganhar dinheiro é investir. O Curso que já teve várias edições na capital, já tem nova data para acontecer em Aracaju, 31 de agosto.

O curso vai durar de 08h00 às 18h00 e tem conteúdo exclusivo que aborda os principais veículos de investimentos no Brasil, tributação, metodologia internacional de alocação de recursos para diferentes perfis de investimento e sucessão familiar. “Vamos explicar e ensinar sobre o Mercado Financeiro de forma simples, para que assim o aluno tenha conhecimento para escolher e liberdade para investir de forma inteligente, segura e eficiente”, explica o Assessor de Investimentos Wilden Junior.

Ele afirma ainda que no curso a pessoa entende como funciona o mercado financeiro, como as instituições são remuneradas, como funcionam os produtos de investimento, para que as pessoas não sejam enganadas e possam investir melhor.

De maneira simples e prática, o aluno entenderá que caminho deve seguir para atingir seus objetivos financeiros. A contadora Iara Alves, umas das alunas de edições anteriores, veio do estado da Bahia para fazer o curso e se tornou uma investidora. “O Curso Você Investidor foi um divisor de águas em minha vida. Precisamos aprender a investir, para adquirir nossa independência financeira, esse é o melhor caminho”, conta.

O curso é divido por módulos. No 1, o tema é – “Planejamento Financeiro: garantindo o futuro financeiro pessoal e familiar”, onde o aluno aprenderá como funciona o mercado financeiro e seus principais participantes, a evolução da economia nacional, as estratégias de planejamento financeiro e de planejamento sucessório e planejamento fiscal.

Já o módulo 2 é capitaneado pelo tema “Investimentos: alcançando seus objetivos ao longo do tempo”. Será apresentado ao aluno, diversos produtos que existem no mercado, com taxas e rentabilidades diferenciadas. Depois, o participante preencherá um questionário de perfil do investidor (suitability), que será criteriosamente analisado pelo instrutor e resultará em uma carteira personalizada. Também será ensinado a como construir e proteger seu patrimônio, veículos de investimentos em renda fixa e renda variável, fundos de investimentos, previdência privada, seguros de vida e saúde e investimentos no exterior.

No módulo 3, o tema é “Alocação de recursos: montando uma carteira de investimentos eficiente”. De acordo com o perfil identificado no teste do aluno e dos seus objetivos de investimento, o instrutor ajudará a montar uma carteira sob medida. O módulo também conta com Suitability e perfis de investimento, estratégias de balanceamento da carteira, diversificação: risco x retorno, acompanhamento e monitoramento, alocação de recursos ideal.

O que: Curso Você Investidor

Quando: Sábado : 31/08 – 08:00 às 18:00

Onde: BP Investimentos- Rua Dr. José Roberto Ribeiro, 70, Grageru, CEP ‪49027-090.

Informações: ‪(79) 98802-7206

Inscrições: https://linktr.ee/juniorwilden

Fonte e foto: Rodrigo Alves