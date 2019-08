COMANDO GERAL CONVIDA REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES PARA REUNIÃO

12/08/19 - 14:30:36

Nesta oportunidade serão apresentadas ao Comandante Geral e ao Estado Maior as demandas das referidas Associações para que as mesmas sejam encaminhadas ao Governador do Estado

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), coronel Marcony Cabral, atendendo a diretriz do governador Belivaldo Chagas, convida todos os representantes de Associações para uma reunião na próxima sexta-feira (16), às 9h, na Sala de Situações do Quartel do Comando Geral (QCG).

Com informações da PM