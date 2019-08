Comunidade do Tanque recebe ambulância da Prefeitura de Lagarto

12/08/19 - 17:00:09

Quem precisou de serviços de assistência social no Povoado Tanque não precisou se deslocar até a cidade. É que a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou, na última sexta-feira, 9, mais uma Caravana da Cidadania.

A grande comunidade, além de serviços sociais, teve a alegria, após mais de 25 anos de pedidos ao Poder Público de receber uma ambulância para atender os moradores. A entrega oficial das chaves foi realizada pela Prefeita Hilda Ribeiro, acompanhada do Deputado Federal Gustinho Ribeiro e da Secretária de Saúde, Polyana Ribeiro.

Foram realizados atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, orientação jurídica, inscrições para cursos profissionalizantes, palestras, cadastro para Bolsa Família Municipal, cadastro para crianças, jovens e idosos no Serviço de Convivência, cadastro de passe livre para idoso e pessoa com deficiência, corte de cabelo gratuito e sorteio de brindes.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/desenvolvimento-social-e-do-trabalho/item/2819-em-caravana-da-cidadania-comunidade-do-tanque-recebe-ambulancia-da-prefeitura-de-lagarto.html

Prefeitura de Lagarto