CONFIANÇA E SANTA CRUZ FICAM NO EMPATE PELA 16ª RODADA DA SÉRIE C

12/08/19 - 05:04:14

O Confiança recebeu no início da noite deste domingo (11) a equipe do Santa Cruz, na arena Batistão, na capital sergipana. A partida foi validada pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time sergipano brigando para garantir de vez a classificação para próxima fase, já a equipe pernambucana tentando entrar no G4, do grupo A.

Com a bola rolando o Confiança mostrou superioridade nos minutos iniciais e logo aos três minutos já chegava com perigo na defesa do clube coral. Empurrando por mais de 10 mil torcedores, o time azulino abriu o placar aos 11 minutos, após cobrança de escanteio de Thiago Ennes, o zagueiro Anderson de cabeça colocou o dragão na frente.

Mas, não demorou muito para os visitantes empatarem a partida em cobrança de falta aos 20 minutos, o atleta Charles chutou forte e o goleiro Genivaldo não conseguiu defender. Após, o gol o Confiança voltou a pressionar, mas errou nas finalizações. No segundo tempo, o time azulino também manteve a mesma postura e mesmo assim não conseguiu balançar as redes. Final: Confiança 1×1 Santa Cruz.

Com o resultado o clube sergipano subiu uma posição na classificação e agora é a vice-líder do grupo A, com 25 pontos. O clube coral segue continua sétima colocação neste momento somando 22 pontos.

O Confiança volta a campo no próximo domingo contra o Treze da Paraíba, essa será a segunda partida seguida do dragão jogando na arena Batistão, às 16 horas. O Santa Cruz volta a no mesmo dia às 18 horas, contra o Globo-RN, no estádio do Arruda.

Foto: Dienes Celestino

Federação Sergipana de Futebol