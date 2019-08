Conservatório de Música abre Processo Seletivo para Oficinas de Formação Musical

12/08/19 - 13:03:12

Por Ítalo Marcos

O Conservatório de Música de Sergipe abrirá inscrições para o Processo Seletivo para Oficinas de Formação Musical. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site www.cmse.com.br, a partir das 14h desta segunda-feira, 12, até às 16h do dia 14 de agosto. O candidato deverá acessar o link eletrônico para a página de Inscrição da Oficina que pretende cursar e preencher o formulário de inscrição online.

Serão ofertadas oficinas com habilitação em Guitarra, Trombone, Flauta Transversal, Trompete, Clarinete, Tuba, Violino, Teclado, Cavaquinho, Acordeom, Piano e Canto. A Oficina de Formação Musical terá carga horária de 35 horas/aula, ao longo do 2º semestre de 2019. Não há restrições de faixa etária, e o aluno matriculado cursará, obrigatoriamente, a aula prática.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site do Conservatório a partir das 18h do dia 15 de agosto, e a matrícula deverá ser feita no dia 16. As aulas terão início em 19 de agosto. A relação de vagas por curso poderá ser conferida no edital, através do link: https://docs.wixstatic.com/ugd/18f6d4_46bffe0a41944149976363dfdee0f913.pdf

O diretor do Conservatório de Música de Sergipe, Heitor Mendonça, falou que as oficinas são bastante concorridas e de grande importância para as pessoas que se interessam em aprender tocar algum instrumento. “Essas oficinas são a nossa segunda porta de entrada durante o ano. Elas oferecem um panorama do que são os nossos cursos regulares. Então para que as pessoas não precisem esperar apenas uma vez por ano para ter acesso aos nossos cursos, nós sempre abrimos essas oficinas de curta duração, que são mais uma oportunidade para estarem no Conservatório”, afirmou.