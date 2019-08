DETRAN SERGIPE ENTREGA 13 VIATURAS AO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA

12/08/19 - 13:27:28

Foi realizada na manhã desta segunda-feira, 12, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), a entrega de 13 viaturas ao Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv) para fiscalização nas rodovias estaduais. A solenidade aconteceu na sede da autarquia e contou com a presença do diretor-presidente do Detran, Abner Melo; dos diretores Administrativo e Financeiro, Marcos Sampaio, e de Atendimento e Credenciamento, Renato Constâncio; do comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marconi Cabral; do subcomandante da PMSE, coronel Paulo Paiva; do comandante do BPRv, tenente-coronel Deny Ricardo; do comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), capitão Adelvan Silveira; de policiais militares e servidores do Detran.

O comandante do BPRv agradeceu a colaboração do Detran e destacou a importância dos novos veículos para as ações do batalhão. “Essas viaturas vão fazer grande diferença no policiamento ostensivo do estado. Sabemos das dificuldades que o Governo passa atualmente, mas esse ato sinaliza a preocupação com a segurança nos mais de três mil quilômetros de rodovias estaduais em que atuamos”, destacou o tenente-coronel Deny Ricardo.

Para o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marconi Cabral, a chegada de novas viaturas é importante por proporcionar boas condições de trabalho para os policiais. “É uma satisfação estar aqui presente junto aos meus companheiros, pois o comando da Polícia Militar tem o papel de dar a condição necessária para que eles trabalhem, mas os grandes heróis que estão nas rodovias são eles. O respeito do Governo do Estado e do Detran é a vocês, que estarão com viaturas novas, zero quilômetro, para que possamos manter o trabalho desse batalhão de elite que é o BPRv, que não faz apenas fiscalização, mas salva vidas”, ressaltou o comandante da PMSE, que na oportunidade representou o secretário de Segurança Pública.

O diretor-presidente do Detran/SE lembrou a parceria da autarquia com as polícias de trânsito. “É com alegria que hoje o Detran entrega essas viaturas ao BPRv, esse batalhão importante para a redução dos índices de acidente de trânsito em Sergipe. Tenho certeza de que esse é só o começo. Outras medidas serão tomadas para que possamos colaborar ainda mais com as polícias de trânsito do estado”, disse Abner Melo.

Ascom – Detran/SE