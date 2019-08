EDVALDO NOGUEIRA REASSUME COMANDO DA PREFEITURA DE ARACAJU

12/08/19 - 16:38:38

O prefeito Edvaldo Nogueira reassumiu o cargo na tarde desta segunda-feira, 12, na sede da Prefeitura de Aracaju. Ele se licenciou pro cinco dias para tratar de questões pessoais, período no qual a chefia do Executivo Municipal foi exercida pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale.

O período no qual Edvaldo ficou afastado da gestão (de 7 a 12 de agosto) será descontado do seu salário, conforme determinação do prefeito. Todas as despesas da viagem, de ordem pessoal, foram custeadas pelo próprio Edvaldo.

A transmissão do cargo – de Nitinho para Edvaldo – foi acompanhada pelo vereador Camilo Lula e pelos secretários municipais Jorge Araújo Filho, Nildomar Freire e Luís Fernando Almeida.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima