HOMEM É PRESO APÓS AGREDIR E AMEAÇAR A PRÓPRIA MÃE NO INTERIOR DO ESTADO

12/08/19 - 05:00:42

Policiais militares do 1° Pelotão do 7° Batalhão, sediado no povoado Colônia 13, em Lagarto, prenderam neste sábado (10) Abraão Viana dos Santos, 33 anos.

Abraão foi preso após agredir e ameaçar, com uma faca, sua própria mãe. Ele foi preso e enquadrado na lei Maria da Penha e encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Informações e foto: 7º BPM