Homem é preso com 212 cápsulas de cocaína prontas para a venda em Socorro

12/08/19 - 09:49:32

A polícia militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, em Nossa Senhora do Socorro, no Loteamento Boa Viagem, na madrugada desta segunda-feira (12), a prisão de Marcus Vinicius Santos da Silva, 31 anos, que já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas, com 212 cápsulas de cocaína prontas para a venda.

Os radiopatrulheiros receberam uma denúncia anônima de que na Rua Antônio Alves Filho, no Loteamento Boa Viagem, estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas e um indivíduo com uma bolsa plástica estaria vendendo pinos de cocaína.

Diante da denúncia recebida, os militares deslocaram-se ao local com brevidade e avistaram um homem que, ao notar a aproximação policial, dispersou uma bolsa plástica e empreendeu fuga.

Um acompanhamento policial foi iniciado e o suspeito, posteriormente identificado como Marcus Vinicius Santos da Silva, 31 anos, que já possuía passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas, foi interceptado e na bolsa plástica que havia sido dispersada pelo suspeito, os militares encontraram 212 pinos de cocaína.

Foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido, com o entorpecente e mais dois celulares, a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração SD Oliveira Filho

Foto BPRp