HOMEM TENTA ASSALTAR TRANSEUNTES E ACABA SENDO ESPANCADO NO SOLEDADE

12/08/19 - 08:01:32

Um homem identificado como Nelson Araújo, acabou sendo assaltado durante uma tentativa de assalto no Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade.

As informações são de que Nelson tentou assaltar transeuntes, quando a população se revoltou e foram para cima do assaltante. Ele foi imobilizado e espancado.

Policiais militares do 8º BPM foram acionados e chegaram ao local, evitando que o homem continuasse a ser espancado.