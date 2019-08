Iran propõe que Banese seja banco do Consórcio do Nordeste

12/08/19 - 21:12:05

O deputado Iran Barbosa, do PT, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na tarde desta segunda-feira (12), para colocar a sua preocupação com a notícia de que o Conselho Deliberativo do Banco do Estado de Sergipe – Banese aprovou consulta ao seu acionista majoritário, o Governo do Estado, para a venda de ações nominativas e preferenciais da instituição bancária. Para ele, a iniciativa posta em andamento deverá fragilizar o controle estatal sobre o banco. O parlamentar também defendeu que o governo estadual apresente ao Consórcio Nordeste a proposta de análise da viabilidade de adoção do Banese como entidade bancária oficial do Consórcio.

Em sua fala, o petista destacou que a ata da última reunião do Conselho de Administração do Banese, do dia 5 de agosto, aponta o resultado dos estudos realizados por um Grupo de Trabalho, iniciado em fevereiro de 2018, indicando a viabilidade da oferta de ações do Banese ao mercado, a partir do primeiro semestre do ano que vem, após consulta ao seu acionista majoritário.

“O único voto contrário do conselheiro Antônio José de Góis, o conhecido Goisinho, um ex-bancário e profundo conhecedor do banco, que fez análises sobre o relatório e alerta que o caminho sugerido, em lugar de ajudar, poderá piorar a sua situação e reforça que a iniciativa de fato pavimenta o caminho para a privatização do banco. Temos concordância com essa análise e queremos nos insurgir contra essa possibilidade”, disse Iran.

O parlamentar colocou que tem trocado informações sobre o assunto tanto com o ex-bancário e conselheiro Antônio Góis quanto com dirigentes do Sindicato dos Bancários de Sergipe – que se fizeram presentes na Alese para acompanhar o discurso –, além do diálogo com outros setores.

Para Iran Barbosa, a liberação para a venda de ações do Banese, se assim for encaminhado pelo governo do Estado, é um caminho que pode levar à sua privatização. Isso porque o governo federal tem colocado como exigência para a liberação de recursos para os governos estaduais a privatização de suas empresas públicas. O petista está propondo a realização de uma Audiência Pública para debater com mais profundidade a questão.

“Nós resistiremos a qualquer iniciativa de privatização. Entendemos que empresas como a Deso e bancos públicos como o Banese cumprem papel social importantíssimo, e não aceitaremos iniciativas que vão na linha de fragilizar essas instituições a fim de privatizá-las. Por isso, precisamos compreender melhor o que está em andamento. Neste sentido, estou propondo uma Audiência Pública, para o próximo dia 30, na Alese, para tratar de forma mais aprofundada esse tema e conhecer quais os riscos dessa operação, porque entendemos que é preciso preservar o Banese como banco público.

Da assessoria do parlamentar