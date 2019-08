KLEWERTON SIQUEIRA DECIDE SE FILIAR AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

12/08/19 - 17:07:23

Agora é oficial. Aliado histórico do grupo do deputado federal Fábio Henrique (PDT) o ex-secretário de transportes e serviços urbanos de Nossa Senhora do Socorro, Klewerton Siqueira vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), Klewerton agradece o convite que recebeu de Reinaldo Nunes para ingressar no Partido Verde, mas disse que a decisão de ir para o PT teria sido após ouvir o seu grupo.

Veja o que ele diz em sua nota

Em tempos de redes sociais e notícias velozes, nem sempre baseadas na verdade dos fatos, venho a público, mais precisamente ao meu povo de Nossa Senhora do Socorro, agradecer penhoradamente ao amigo e grande parceiro de política Reinaldo Nunes, presidente estadual do PV (partido Verde) por todos os gestos e ações de incentivo, contudo, em decisão tomada por nosso grupo, pois ninguém faz política sozinho, deliberamos ser melhor para o projeto nossa manutenção no PT – Partido dos trabalhadores, onde contamos com o necessário apoio dos amigos Rogério Carvalho (Senador da República), João Daniel (Deputado Federal) e Márcio Macedo (Vice-persidente nacional do PT), como dos demais companheiros do partido, para continuarmos caminhando rumo ao futuro da nossa cidade. Agradeço a todos que já se somaram ao nosso projeto e convido a todos os amigos que têm esperança em dias melhores para nosso povo a nos acompanhar. O socorrense voltará a ter orgulho do seu lugar.

Klewerton Siqueira