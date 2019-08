MNSL registra 4 atendimentos a menores vítimas de violência sexual no fim de semana

12/08/19 - 12:50:22

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), referência no atendimento às gestantes de alto risco, realizou 124 atendimentos durante o fim de semana, 9 a 11. Destes, 65 foram internamentos que resultaram em 47 partos, e 59 receberam alta após avaliação. Além disso, cinco pacientes foram transferidas para maternidades que atendem o perfil de risco habitual. No Centro Cirúrgico foram contabilizados 52 procedimentos. “Registramos 47 partos, sendo 25 normais e 22 cesáreos, uma cirurgia em recém nascido e quatro curetagens”, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

Foram realizados quatro atendimentos a menores no Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL. Somente este ano, de janeiro a julho de 2019, foram contabilizados 621 atendimentos a vítimas de violência sexual, destes 116 a menor de idade, 37 a maior de idade e 468 consultas médicas de retorno. A MNSL é referência neste tipo de atendimento para ambos os sexos. A Instituição presta atendimento humanizado, realizado através de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras,

“É importante que a vítima procure atendimento nas primeiras 72 horas porque até esse prazo conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, alertou coordenadora do Pronto Socorro da MNSL, Lourivânia Prado.

O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679. A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, incluindo de outros Estados. A instituição fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3222-8650.

Informações e foto SES